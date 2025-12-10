Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Δικαστής μπλοκάρει την απόφαση Τραμπ για ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες
Ο δικαστής Τσαρλς Μπρέγιερ απέρριψε τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ ότι οι πρόσφατες διαδηλώσεις κατά των μεταναστευτικών αρχών ισοδυναμούσαν με εξέγερση που δικαιολογεί το έκτακτο μέτρο
Ομοσπονδιακός δικαστής μπλόκαρε την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες, που είχε αποφασίσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, διατάζοντας τα μέλη της να επιστρέψουν υπό τις εντολές του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας.
Ο δικαστής Τσαρλς Μπρέγιερ απέρριψε τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ ότι οι πρόσφατες διαδηλώσεις κατά των μεταναστευτικών αρχών ισοδυναμούσαν με εξέγερση που δικαιολογεί το έκτακτο μέτρο, δηλαδή την ανάπτυξη μελών της Εθνοφρουράς στους δρόμους της πόλης. Παράλληλα, η Εθνοφρουρά είχε τεθεί υπό ομοσπονδιακό έλεγχο.
Ο Μπρέγιερ απέρριψε επίσης το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι τα δικαστήρια δεν έχουν τη δικαιοδοσία να εξετάσουν την απόφαση του προέδρου να θέσει υπό τον έλεγχό του τις μονάδες της Εθνοφρουράς σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τον δικαστή, αυτή είναι μια ακραία άποψη της εκτελεστικής εξουσίας.
«Οι ιδρυτές (σ.σ. των ΗΠΑ) σχεδίασαν τη διακυβέρνησή μας ως ένα σύστημα ελέγχων και διατήρησης των ισορροπιών. Οι ενάγοντες, ωστόσο ξεκαθάρισαν ότι δεν θέλουν να ελέγχονται» είπε ο δικαστής.
Ο Λευκός Οίκος δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο προς το παρόν.
