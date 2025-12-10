Ο Τραμπ στην κορυφή της λίστας Politico με τους 28 πιο ισχυρούς στην Ευρώπη, στην πρώτη πεντάδα η Λεπέν και ο Πούτιν

Το Politico ανακηρύσσει τον Τραμπ πιο επιδραστικό πρόσωπο για την Ευρώπη και διερωτάται αν είναι «απειλή» ή «εταίρος» – Παρουσιάζει λίστα 28 ηγετών και 10 προσώπων «που αξίζει να παρακολουθήσει κανείς»





Στο εισαγωγικό του κείμενο, το Politico περιγράφει τη σχέση της Ευρώπης με τον Τραμπ ως μια διαρκή διπλωματική άσκηση, διερωτώμενο αν είναι «εταίρος», «απειλή» ή κυρίως μια δύναμη που αναδιαμορφώνει τη σχέση με την ήπειρο με τους δικούς του όρους.







Υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν «απρόβλεπτο, κυριαρχικό εταίρο», του οποίου οι παρορμήσεις μπορούν να ανατρέψουν το ευρωπαϊκό σκηνικό «εν μία νυκτί». Καθώς συγκροτούνταν η φετινή λίστα, το μέσο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «κανείς δεν άσκησε μεγαλύτερη επιρροή» στην Ευρώπη το τρέχον έτος από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.



Ντόναλντ Τραμπ, με τη Δανή πρωθυπουργό Μέττε Φρέντρικσεν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα. Στην πρώτη 5άδα βρίσκονται επίσης η Μαρίν Λεπέν και ο Βλαντίμιρ Πούτιν.







Κλείσιμο



Αναλυτικά στη λίστα των 28, ακολουθούν ο Ναίτζελ Φάρατζ, αρχηγός του Κόμματος Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ.







Η ετήσια κατάταξη του Politico για τους 28 πιο ισχυρούς ανθρώπους στην ευρωπαϊκή πολιτική και πολιτική σκηνή τοποθετεί τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη θέση, αναγνωρίζοντάς τον ως το πρόσωπο με τη μεγαλύτερη επιρροή «στην ή επί της Ευρώπης» για το 2025, ενώ το περιοδικό περιλαμβάνει και μία ξεχωριστή λίστα των «10 προσώπων που αξίζει να παρακολουθήσει κανείς».Στο εισαγωγικό του κείμενο, το Politico περιγράφει τη σχέση της Ευρώπης με τον Τραμπ ως μια διαρκή διπλωματική άσκηση, διερωτώμενο αν είναι «εταίρος», «απειλή» ή κυρίως μια δύναμη που αναδιαμορφώνει τη σχέση με την ήπειρο με τους δικούς του όρους.Υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν «απρόβλεπτο, κυριαρχικό εταίρο», του οποίου οι παρορμήσεις μπορούν να ανατρέψουν το ευρωπαϊκό σκηνικό «εν μία νυκτί». Καθώς συγκροτούνταν η φετινή λίστα, το μέσο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «κανείς δεν άσκησε μεγαλύτερη επιρροή» στην Ευρώπη το τρέχον έτος από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.Στην κύρια κατάταξη των 28 προσώπων, την κορυφή καταλαμβάνει ομε τη Δανή πρωθυπουργόκαι τον Γερμανό καγκελάριονα συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα. Στην πρώτη 5άδα βρίσκονται επίσης ηκαι οΗ «τάξη» των «28» περιλαμβάνει ηγέτες κρατών, επικεφαλής ευρωπαϊκών θεσμών, πολιτικούς της αντίπερα όχθης του Ατλαντικού, αλλά και προσωπικότητες της οικονομίας και του αθλητισμού, τους οποίους το Politico θεωρεί κρίσιμους για τη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τοπίου.Αναλυτικά στη λίστα των 28, ακολουθούν οαρχηγός του Κόμματος Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου, η πρόεδρος της Κομισιόνο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, η πρωθυπουργός της Ιταλίαςκαι ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου

Η λίστα συνεχίζεται με τον Μάνφρεντ Βέμπερ, πρώην επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Περιλαμβάνει ακόμη τον Γάλλο οικονομολόγο Γκαμπριέλ Ζουκμάν, την Κάγια Κάλας ως επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και την αντιπρόεδρο της Κομισιόν Τερέζα Ριμπέρα.



Στο οικονομικό και θεσμικό πεδίο, το Politico κατατάσσει τον Σουηδό δισεκατομμυριούχο και συνιδρυτή του Spotify, Ντάνιελ Εκ, αλλά και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Μάριο Ντράγκι, πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της ΕΚΤ. Ακολουθούν ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Αντρέι Μπάμπις, ο Αλέξους Γκρίνκεβιτς ως διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, και η Κάρολ Ναβρότσκι, πρόεδρος της Πολωνίας.



Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης η Χάιντι Ράιχινεκ από τη γερμανική Αριστερά, ο Αντρέα Ορσέλ, CEO της UniCredit, η Ρίμα Χασάν ως μέλος της ομάδας της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Ρομπ Γέτεν, νικητής στις ολλανδικές εκλογές, και ο πρόεδρος της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο.



Παράλληλα με την κεντρική κατάταξη, το Politico παρουσιάζει και τη λίστα των «10 to watch», δηλαδή δέκα προσώπων που θεωρεί ότι «δίνουν την καθαρή εικόνα για το τι μαγειρεύεται στην ευρωπαϊκή πολιτική». Στην εισαγωγή του σημειώνει ότι, την ώρα που η Ευρώπη παλεύει με τον πόλεμο και την πίεση από «εχθρικές υπερδυνάμεις», εύκολα μπορεί κανείς να παραβλέψει τα «αργά αλλά σταθερά ρεύματα» που αναδιαμορφώνουν την ήπειρο εκ των έσω. Στο πλαίσιο αυτό, η φετινή επιλογή επικεντρώνεται σε πρόσωπα που «ανατρέπουν το καθιερωμένο σύστημα» και «θέτουν τα θεμέλια για το αυριανό πολιτικό τοπίο».



Στην κορυφή της λίστας «10 to watch» βρίσκεται η Ευρωβουλευτής των Γερμανών Πρασίνων Αλεξάντρα Γκέσε, την οποία το Politico περιγράφει ως μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της ψηφιακής πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακολουθεί ο δήμαρχος Βουδαπέστης Γκέργκελι Καρατσόνι και η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Νιάμχ Σουίνι, η οποία τοποθετείται στην τρίτη θέση.



Η δεκάδα συμπληρώνεται από τον Ισπανό οικονομολόγο και μέλος της ΕΚΤ Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος, την Ευρωπαία Εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου, τη Γαλλίδα ευρωβουλευτή Σάρα Νάφο, τον Σέμεν Κριβόνος, διευθυντή του Εθνικού Γραφείου Κατά της Διαφθοράς της Ουκρανίας, τον Ρουμάνο ευρωβουλευτή Ζίγκφριντ Μουρέσαν, κύριο εισηγητή για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, τον Σιμόν Μορντού, σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τον Ούλριχ Σίγκμουντ, κύριο υποψήφιο του AfD στις εκλογές της Σαξονίας.



Με τις δύο αυτές λίστες, το Politico επιχειρεί να αποτυπώσει όχι μόνο την τρέχουσα ισορροπία ισχύος στην Ευρώπη, αλλά και τα πρόσωπα που, είτε από θεσμικές θέσεις είτε από ρόλους πιο εξειδικευμένους, αναμένεται να καθορίσουν τις πολιτικές συγκρούσεις και τις θεσμικές εξελίξεις της επόμενης περιόδου.