Τόνοι μπανάνες ξεβράστηκαν στις βρετανικές ακτές: Μην τις καταναλώνετε, λένε οι Αρχές
Τόνοι μπανάνες ξεβράστηκαν στις βρετανικές ακτές: Μην τις καταναλώνετε, λένε οι Αρχές

Οκτώ εμπορευματοκιβώτια έπεσαν στη θάλασσα εκ των οποίων 10 που μετέφεραν μπανάνες και ένα με αβοκάντο

Τόνοι μπανάνες ξεβράστηκαν στις βρετανικές ακτές: Μην τις καταναλώνετε, λένε οι Αρχές
Επιχείρηση καθαρισμού βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βρετανία για την περισυλλογή μεγάλων ποσοτήτων από μπανάνες που ξεβράστηκαν στις ακτές της νότιας Αγγλίας.

Το φορτηγό πλοίο Baltic Kipper έχασε το Σάββατο 16 εμπορευματοκιβώτια, εκ των οποίων οκτώ που μετέφεραν μπανάνες, δύο κοντέινερ με μπανάνες Αντιλλών και ένα με αβοκάντο, σύμφωνα με τη βρετανική ακτοφυλακή.

Οι τοπικές Αρχές πραγματοποιούν την επιχείρηση καθαρισμού με τη βοήθεια εταιρείας που εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών εκτάκτων αναγκών. Στόχος της επιχείρησης είναι να ασφαλιστούν τα εμπορευματοκιβώτια και να συγκεντρωθούν τα απορρίμματα, κυρίως φρούτα και πολυστυρένιο, όπως διευκρινίζεται.

Στην παραλία του Σέλσι, εθελοντές γέμιζαν τους σάκους απορριμμάτων με τις μπανάνες που είχαν διασκορπιστεί στην παραλία, σε κοντινή απόσταση από τα αναποδογυρισμένα κοντέινερ.

Οι Αρχές απηύθυναν έκκληση στους πολίτες να μην καταναλώσουν τα φρούτα που έχουν ξεβραστεί στις ακτές.

