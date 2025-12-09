Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Τόνοι μπανάνες ξεβράστηκαν στις βρετανικές ακτές: Μην τις καταναλώνετε, λένε οι Αρχές
Τόνοι μπανάνες ξεβράστηκαν στις βρετανικές ακτές: Μην τις καταναλώνετε, λένε οι Αρχές
Οκτώ εμπορευματοκιβώτια έπεσαν στη θάλασσα εκ των οποίων 10 που μετέφεραν μπανάνες και ένα με αβοκάντο
Επιχείρηση καθαρισμού βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βρετανία για την περισυλλογή μεγάλων ποσοτήτων από μπανάνες που ξεβράστηκαν στις ακτές της νότιας Αγγλίας.
Το φορτηγό πλοίο Baltic Kipper έχασε το Σάββατο 16 εμπορευματοκιβώτια, εκ των οποίων οκτώ που μετέφεραν μπανάνες, δύο κοντέινερ με μπανάνες Αντιλλών και ένα με αβοκάντο, σύμφωνα με τη βρετανική ακτοφυλακή.
Οι τοπικές Αρχές πραγματοποιούν την επιχείρηση καθαρισμού με τη βοήθεια εταιρείας που εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών εκτάκτων αναγκών. Στόχος της επιχείρησης είναι να ασφαλιστούν τα εμπορευματοκιβώτια και να συγκεντρωθούν τα απορρίμματα, κυρίως φρούτα και πολυστυρένιο, όπως διευκρινίζεται.
Στην παραλία του Σέλσι, εθελοντές γέμιζαν τους σάκους απορριμμάτων με τις μπανάνες που είχαν διασκορπιστεί στην παραλία, σε κοντινή απόσταση από τα αναποδογυρισμένα κοντέινερ.
Οι Αρχές απηύθυναν έκκληση στους πολίτες να μην καταναλώσουν τα φρούτα που έχουν ξεβραστεί στις ακτές.
Το φορτηγό πλοίο Baltic Kipper έχασε το Σάββατο 16 εμπορευματοκιβώτια, εκ των οποίων οκτώ που μετέφεραν μπανάνες, δύο κοντέινερ με μπανάνες Αντιλλών και ένα με αβοκάντο, σύμφωνα με τη βρετανική ακτοφυλακή.
Οι τοπικές Αρχές πραγματοποιούν την επιχείρηση καθαρισμού με τη βοήθεια εταιρείας που εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών εκτάκτων αναγκών. Στόχος της επιχείρησης είναι να ασφαλιστούν τα εμπορευματοκιβώτια και να συγκεντρωθούν τα απορρίμματα, κυρίως φρούτα και πολυστυρένιο, όπως διευκρινίζεται.
FORBIDDEN FRUIT: Bananas are washing ashore England’s south coast after dozens of shipping containers fell off a cargo ship. pic.twitter.com/uuwsEky4RG— Fox News (@FoxNews) December 8, 2025
Οι Αρχές απηύθυναν έκκληση στους πολίτες να μην καταναλώσουν τα φρούτα που έχουν ξεβραστεί στις ακτές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα