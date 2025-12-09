ΗΠΑ: Δύο υπουργοί έκαναν... διαγωνισμό έλξεων σε αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον για «καλό σκοπό», δείτε βίντεο

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι και ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ ήθελαν να προβάλουν τα οφέλη της άσκησης πριν από πτήσεις

Μία παράξενη συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε χθες στις ΗΠΑ στο Διεθνές Αεροδρόμιο Reagan της Ουάσιγκτον μετά την ανακοίνωση του υπουργού Μεταφορών,, για επιχορήγηση ύψους 1 δισ. δολαρίων για τα αεροδρόμια της χώρας, μεΠιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον indipendent, οι επιχορηγήσεις προορίζονται για τη χρηματοδότηση διαφόρων πρωτοβουλιών, όπως χώροι γυμναστικής, παιδότοποι και βελτιωμένοι χώροι θηλασμού για μητέρες.O υπουργός Μεταφορών έκανε δηλώσεις για το, από τι φαγητά θα πρέπει να προσφέρουν οι αεροπορικές εταιρείες κατά τη διάρκεια των πτήσεων μέχρι τη συμπεριφορά και τα ρούχα των ταξιδιωτών.Ωστόσο, το κορυφαίο στιγμιότυπο της συνέντευξης τύπου ήταν ο διαγωνισμός έλξεων μεταξύ του Ντάφι και του υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ , που είχε ως στόχο να προβάλει τα οφέλη της άσκησης πριν από τις πτήσεις.Ο 71χρονος Κένεντι κατάφερε να κάνει 20 έλξεις και κέρδισε τον υπουργό Μεταφορών, ο οποίος έκανε δέκα.Ο Ντάφι είχε τηλεφωνήσει στην πλειονότητα των διευθυνόντων συμβούλων μεγάλων αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών και τους ρώτησε τι θα μπορούσαν να κάνουν για να βελτιώσουν την ταξιδιωτική εμπειρία.Τον προηγούμενο μήνα ο Ντάφι παρότρυνε τις αεροπορικές εταιρείες να προσθέσουν πιο υγιεινές επιλογές φαγητού στις πτήσεις και να καταργήσουν τα αλμυρά πρέτσελ και τα πλούσια σε θερμίδες μπισκότα.Ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ μίλησε με ενθουσιασμό για τις θρεπτικές ιδιότητες του «θηλασμού» και στράφηκε εναντίον του ανθυγιεινού φαγητού στα αεροδρόμια.Ερωτηθείς αν θα μπορούσε να κάνει κάτι για να μειώσει το κόστος για το φαγητό στα αεροδρόμια, ο Ντάφι σημείωσε ότι αυτό συνδέεται με την«Είναι αρκετά σφιχτός ο περιορισμός που βάζουν στους ανθρώπους και δεν υπάρχουν πολλές επιλογές –», τόνισε.Ο υπουργός Μεταφορών ξεκίνησε τον περασμένο μήνα νέα εκστρατεία, που ενθαρρύνει τους, ζητώντας από τους ταξιδιώτες να μην φορούν πιτζάμες και παντόφλες στο αεροδρόμιο.

«Δεν πρόκειται για εντολές. Δεν πρόκειται για αξιώσεις. Πρόκειται για μια συζήτηση σχετικά με το πώς θα μπορούσαμε να προσφέρουμε πιο υγιεινές επιλογές;», σημείωσε ο Ντάφι χθες.



«Πώς θα κάνουμε την εμπειρία, καθώς όλοι ταξιδεύουμε μαζί, λιγάκι καλύτερη; Αυτήν τη συζήτηση κάνουμε. Αλλά δεν επιβάλλω κάτι σε κάποιον με το ζόρι (…) Δεν βάζω πρόστιμο σε κανέναν αν φορούν τις πιτζάμες τους στο αεροπλάνο», συνέχισε.



Ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών επιβλέπει αναδιάρθρωση 12,5 δισ. δολαρίων του εθνικού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και εργάζεται για να αντιμετωπιστεί συνεχιζόμενη έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.



Επιδιώκει το Κογκρέσο να εγκρίνει άλλα 19 δισ. δολάρια για να ολοκληρώσει το έργο.



Επίσης, δήλωσε ότι δεν έχει ενημέρωση για πρόταση του υπουργείου Μεταφορών, που εκδόθηκε επί της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν, για την απαγόρευση στις αεροπορικές εταιρείες να χρεώνουν τέλη, ώστε να κάθονται μαζί οικογένειες με μικρά παιδιά στις πτήσεις στις ΗΠΑ, αν είναι διαθέσιμες διπλανές θέσεις την ώρα που γίνεται η κράτηση.