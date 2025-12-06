Διπλή τραγωδία στο Τενεσί: Παππούς και 3 μηνών εγγονή κατασπαράχθηκαν από επτά πίτμπουλ της οικογένειας

Η τραγωδία αυτή έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινότητα και θέτει σοβαρά ερωτήματα για την ευθύνη των ιδιοκτητών των ζώων και τη διαχείριση επικίνδυνων σκύλων