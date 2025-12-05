Reuters: G7 και ΕΕ εξετάζουν πλήρη απαγόρευση ναυτιλιακών υπηρεσιών στη Ρωσία για τις εξαγωγές πετρελαίου

Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Η Ρωσία εξάγει πάνω από το ένα τρίτο του πετρελαίου της μέσω δυτικών δεξαμενόπλοιων, κυρίως προς Ινδία και Κίνα, χρησιμοποιώντας δυτικές ναυτιλιακές υπηρεσίες - Τα υπόλοιπα μεταφέρονται μέσω του λεγόμενου «σκιώδη στόλου»
Οι χώρες της G7 και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται σε συζητήσεις για την πλήρη απαγόρευση ναυτιλιακών υπηρεσιών ως μέρος των προσπαθειών για μείωση των εσόδων από το ρωσικό πετρέλαιο, που χρηματοδοτούν τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με έξι πηγές που επικαλείται το Reuters.
Η Ρωσία εξάγει πάνω από το ένα τρίτο του πετρελαίου της μέσω δυτικών δεξαμενοπλοίων, κυρίως προς την Ινδία και την Κίνα, χρησιμοποιώντας δυτικές ναυτιλιακές υπηρεσίες.
Τα υπόλοιπα δύο τρίτα του ρωσικού πετρελαίου μεταφέρονται μέσω του λεγόμενου «σκιώδη στόλου», εκατοντάδων δεξαμενοπλοίων που λειτουργούν εκτός της δυτικής εποπτείας και των ναυτιλιακών προτύπων. Η Ρωσία θα πρέπει να επεκτείνει αυτόν τον στόλο εάν η G7 και η ΕΕ επιβάλουν την απαγόρευση ναυτιλιακών υπηρεσιών.
Σημειώνεται ότι η G7 επέβαλε ανώτατο όριο τιμών για το ρωσικό πετρέλαιο το 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία για να περιορίσει το εισόδημα του Κρεμλίνου, επιτρέποντας παράλληλα σε τρίτες χώρες να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο χρησιμοποιώντας δυτικές υπηρεσίες - αλλά μόνο εάν οι αγοραστές πλήρωναν στη Ρωσία λιγότερο από το ανώτατο όριο τιμών.
Η απαγόρευση ναυτιλιακών υπηρεσιών μπορεί να περιληφθεί στο επόμενο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, που αναμένεται να παρουσιαστεί στις αρχές του 2026, σύμφωνα με τρεις από τις έξι πηγές που επικαλείται το Reuters.
Η ΕΕ των 27 χωρών επιθυμεί να εγκρίνει την απαγόρευση σε συνεργασία με τη G7 πριν την προτείνει επίσημα στο πακέτο κυρώσεων, όπως ανέφεραν δύο από τις πηγές.
Οι πηγές ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμες λόγω της ευαισθησίας του θέματος. Βρετανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι προχωρούν με την ιδέα αυτή σε τεχνικές συζητήσεις της G7, ανέφεραν οι πηγές. Οποιαδήποτε τελική απόφαση των ΗΠΑ θα εξαρτηθεί από τις πιέσεις που θα ασκήσει η διοίκηση του Προέδρου Τραμπ, καθώς συνεχίζονται οι ειρηνευτικές συνομιλίες που μεσολαβεί η Ουάσινγκτον μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.
Αν και η G7 και η ΕΕ έχουν σχεδόν πλήρως διακόψει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου από το 2022, το νέο μέτρο θα σηματοδοτήσει την πιο κοντινή προσέγγιση σε μια συνολική απαγόρευση συναλλαγών με το ρωσικό αργό πετρέλαιο και τα καύσιμα, όχι μόνο σε επίπεδο εισαγωγών, αλλά και στις ναυτιλιακές υπηρεσίες και τη μεταφορά.
Για να παρακάμψει το πλαφόν στην τιμή, η Ρωσία απέστειλε μεγάλο μέρος του πετρελαίου της στην Ασία με τα δικά της πλοία, σε πολλά από τα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τη Δύση. Αυτά τα πλοία είναι παλιά, η ιδιοκτησία τους είναι ασαφής και ταξιδεύουν χωρίς ασφάλιση από τη Δύση.
Η κυβέρνηση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υποστήριξε ότι αν η Ρωσία ξόδευε περισσότερα χρήματα για δεξαμενόπλοια, θα είχε λιγότερα χρήματα για να διεξάγει πόλεμο στην Ουκρανία.
Η κυβέρνηση Τραμπ ήταν πιο επιφυλακτική όσον αφορά το ανώτατο όριο τιμών και αρνήθηκε να υποστηρίξει τη Βρετανία, την ΕΕ και τον Καναδά όταν συμφώνησαν να μειώσουν το ανώτατο όριο για το αργό πετρέλαιο από 60 δολάρια ανά βαρέλι σε 47,6 δολάρια ανά βαρέλι τον Σεπτέμβριο του 2025.
