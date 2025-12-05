Reuters: G7 και ΕΕ εξετάζουν πλήρη απαγόρευση ναυτιλιακών υπηρεσιών στη Ρωσία για τις εξαγωγές πετρελαίου

Η Ρωσία εξάγει πάνω από το ένα τρίτο του πετρελαίου της μέσω δυτικών δεξαμενόπλοιων, κυρίως προς Ινδία και Κίνα, χρησιμοποιώντας δυτικές ναυτιλιακές υπηρεσίες - Τα υπόλοιπα μεταφέρονται μέσω του λεγόμενου «σκιώδη στόλου»