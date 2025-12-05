Το Κρεμλίνο «περιμένει απάντηση» από τις ΗΠΑ μετά τις συνομιλίες στη Μόσχα για την Ουκρανία

Δεν έχει προγραμματιστεί τηλεφωνική συνομιλία ανάμεσα στον Πούτιν και τον Τραμπ, ούτε έχει οριστεί ημερομηνία για μια νέα συνάντηση με τον Γουίτκοφ, δήλωσε σήμερα ο Ουσάκοφ