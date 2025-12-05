Το Κρεμλίνο «περιμένει απάντηση» από τις ΗΠΑ μετά τις συνομιλίες στη Μόσχα για την Ουκρανία
Δεν έχει προγραμματιστεί τηλεφωνική συνομιλία ανάμεσα στον Πούτιν και τον Τραμπ, ούτε έχει οριστεί ημερομηνία για μια νέα συνάντηση με τον Γουίτκοφ, δήλωσε σήμερα ο Ουσάκοφ
Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι η Μόσχα περιμένει απάντηση από την Ουάσινγκτον μετά τις συνομιλίες που έγιναν ανάμεσα στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και τους Αμερικανούς απεσταλμένους νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα στη ρωσική πρωτεύουσα.
«Τώρα περιμένουμε για την αντίδραση των Αμερικανών συναδέλφων μας στις συνομιλίες που είχαμε την Τρίτη», σημείωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, σύμφωνα με τις δηλώσεις του τις οποίες επικαλέστηκε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.
Ο Ουσακόφ πρόσθεσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί τηλεφωνική συνομιλία ανάμεσα στον Πούτιν και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ότι δεν έχει οριστεί ημερομηνία για μια νέα συνάντηση με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.
