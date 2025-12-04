Πούτιν: Ο Τραμπ έχει τη δική του ατζέντα, υποθέτω πως ενεργεί με καλή πίστη

Κλείσιμο

έχει «την δική του ατζέντα και τους δικούς του στόχους, ενώ εμείς επικεντρωνόμαστε στους δικούς μας» είπε οσε συνέντευξή του στοκατά την παρουσία του στην Ινδία. Ακόμη, πρόσθεσε ότι η ατζέντα της Ρωσίας δεν είναι εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην προστασία των αντίστοιχων συμφερόντων.Ο Ρώσος πρόεδρος συνέχισε λέγοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «ενεργεί με καλή πίστη, υποθέτω», ενώ όταν ρωτήθηκε πως αξιολογεί τον Αμερικανό ομόλογό του, είπε: «Ποτέ δεν κρίνω τους συναδέλφους μου. Ούτε εκείνους με τους οποίους συνεργάστηκα στο παρελθόν, ούτε τους σημερινούς ηγέτες των επιμέρους κρατών. Αυτές οι αξιολογήσεις πρέπει να γίνονται από τους πολίτες που ψηφίζουν τον ηγέτη τους στις εκλογές».Για τις εξελίξεις στο ουκρανικό, ο Πούτιν είπε πως το σημαντικό για το Κίεβο είναι να κατανοήσει πως η σύρραξη θα τελειώσει μόνο μέσω διαπραγμάτευσης, προσθέτοντας πως «η Ρωσία δεν αρνείται στην Ουκρανία το δικαίωμα να διασφαλίσει την ασφάλειά της, αλλά όχι σε βάρος μας».«Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι δεν ήμασταν εμείς αυτοί που ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο. Η Δύση υποκίνησε την Ουκρανία και υποστήριξε τα γεγονότα, ενορχήστρωσε το πραξικόπημα. Προσπαθήσαμε να επιλύσουμε αυτά τα ζητήματα ειρηνικά για 8 χρόνια, υπογράψαμε τις συμφωνίες του Μινσκ, ελπίζοντας ότι θα μπορούσαν να επιλυθούν με ειρηνικά μέσα. Η ειδική στρατιωτική μας επιχείρηση δεν είναι η αρχή ενός πολέμου, αλλά μάλλον μια προσπάθεια να τερματιστεί ένας πόλεμος που πυροδότησε η Δύση χρησιμοποιώντας τους Ουκρανούς εθνικιστές. Αυτό είναι που πραγματικά συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η ουσία του προβλήματος» είπε σε άλλο σημείο ο Ρώσος πρόεδρος.Για τους δασμούς των ΗΠΑ στις ρωσικές εταιρείες πετρελαίου, ο Πούτιν σημείωσε ότι όσοι προσπαθούν να «παρεμποδίσουν τις οικονομικές σχέσεις με τρίτες χώρες τελικά αντιμετωπίζουν δυσκολίες και υφίστανται απώλειες». «Είμαι βέβαιος ότι μόλις αυτή η προοπτική καθιερωθεί, τέτοιες τακτικές άσκησης εξωτερικής πίεσης θα εξαφανιστούν», πρόσθεσε.Όσον αφορά την ενέργεια, ο Πούτιν τόνισε ότι «το εργαλείο της ενεργειακής συνεργασίας μας με την Ινδία παραμένει ανεπηρέαστο από τις τρέχουσες συνθήκες, τις πρόσκαιρες πολιτικές αλλαγές ή ακόμα και τα τραγικά γεγονότα στην Ουκρανία».«Οι ίδιες οι ΗΠΑ εξακολουθούν να αγοράζουν πυρηνικά καύσιμα από εμάς για τους δικούς τους πυρηνικούς σταθμούς. Αν οι ΗΠΑ έχουν το δικαίωμα να αγοράζουν τα καύσιμά μας, γιατί η Ινδία να μην έχει το ίδιο προνόμιο;» πρόσθεσε στο ίδιο πλαίσιο.