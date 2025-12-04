Πούτιν: «Πολύ χρήσιμη» η συνάντηση με τον Γουίτκοφ, βασίστηκε σε προτάσεις που είχα συζητήσει με τον Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Βλαντίμιρ Πούτιν Πόλεμος στην Ουκρανία Ντόναλντ Τραμπ

Πούτιν: «Πολύ χρήσιμη» η συνάντηση με τον Γουίτκοφ, βασίστηκε σε προτάσεις που είχα συζητήσει με τον Τραμπ

Ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε στις δυσκολίες των διαπραγματεύσεων και αποκάλυψε γιατί η πρόσφατη συνάντησή του με τον απεσταλμένο και τον γαμπρό του Τραμπ ήταν «μαραθώνια»

Πούτιν: «Πολύ χρήσιμη» η συνάντηση με τον Γουίτκοφ, βασίστηκε σε προτάσεις που είχα συζητήσει με τον Τραμπ
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η συνάντησή του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ήταν «πολύ χρήσιμη και απαραίτητη» και βασίστηκε σε προτάσεις που είχαν συζητηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η αναζήτηση μιας λύσης για την κρίση στην Ουκρανία είναι δύσκολο ζήτημα, είπε ο Ρώσος πρόεδρος και πρόσθεσε ότι, στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, υπήρξαν θέματα με τα οποία η Μόσχα δεν συμφωνούσε, αλλά συζήτησε επ΄αυτών.

Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τον Γουίτκοφ, είπε ο Πούτιν, οι ΗΠΑ είχαν μοιράσει σε τέσσερις ενότητες το σχέδιο Τραμπ και πρότειναν να συζητηθούν ξεχωριστά κι αυτός είναι ο λόγος που η συνάντηση είχε τόσο μεγάλη διάρκεια (πέντε ώρες).

Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν στη Μόσχα από την αμερικανική αντιπροσωπεία βασίστηκαν στις συμφωνίες του Πούτιν με τον Τραμπ στην Αλάσκα, μετέδωσε το RIA.

Αναφορικά με την ΕΕ, ο Πούτιν είπε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να ασχοληθούν με την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία και να μην την εμποδίζουν.



Ειδήσεις σήμερα

Όλα όσα έγιναν στην παρουσίαση της Ιθάκης: Τα μηνύματα Τσίπρα για κόμμα με αυτοοργάνωση, οι παρουσίες και η επόμενη ημέρα

Γιατί οι Τούρκοι ασχολούνται ακόμη με τον Σάββα Καλεντερίδη; Η ιστορία του και το θρίλερ με Οτσαλάν

Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες για το επόμενο 48ωρο η κακοκαιρία Byron: Οι 8 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό, δείτε live την πορεία της

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Βιώσιμη ανάπτυξη με συνέπεια: Παράδοση, καινοτομία και υπευθυνότητα για ένα καλύτερο μέλλον

Μέσα από κάθε δράση της, η ΔΩΔΩΝΗ ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και υιοθετεί πρακτικές που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 για τις επιδόσεις της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης