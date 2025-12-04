Πούτιν: «Πολύ χρήσιμη» η συνάντηση με τον Γουίτκοφ, βασίστηκε σε προτάσεις που είχα συζητήσει με τον Τραμπ
Ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε στις δυσκολίες των διαπραγματεύσεων και αποκάλυψε γιατί η πρόσφατη συνάντησή του με τον απεσταλμένο και τον γαμπρό του Τραμπ ήταν «μαραθώνια»
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η συνάντησή του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ήταν «πολύ χρήσιμη και απαραίτητη» και βασίστηκε σε προτάσεις που είχαν συζητηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.
Η αναζήτηση μιας λύσης για την κρίση στην Ουκρανία είναι δύσκολο ζήτημα, είπε ο Ρώσος πρόεδρος και πρόσθεσε ότι, στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, υπήρξαν θέματα με τα οποία η Μόσχα δεν συμφωνούσε, αλλά συζήτησε επ΄αυτών.
Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τον Γουίτκοφ, είπε ο Πούτιν, οι ΗΠΑ είχαν μοιράσει σε τέσσερις ενότητες το σχέδιο Τραμπ και πρότειναν να συζητηθούν ξεχωριστά κι αυτός είναι ο λόγος που η συνάντηση είχε τόσο μεγάλη διάρκεια (πέντε ώρες).
Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν στη Μόσχα από την αμερικανική αντιπροσωπεία βασίστηκαν στις συμφωνίες του Πούτιν με τον Τραμπ στην Αλάσκα, μετέδωσε το RIA.
Αναφορικά με την ΕΕ, ο Πούτιν είπε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να ασχοληθούν με την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία και να μην την εμποδίζουν.
