Η κολομβιανή οργάνωση ανταρτών ELN άφησε ελεύθερους 28 ανθρώπους που κρατούσε ομήρους από τον Ιανουάριο
ΚΟΣΜΟΣ
Κολομβία Αντάρτες Όμηροι

Η κολομβιανή οργάνωση ανταρτών ELN άφησε ελεύθερους 28 ανθρώπους που κρατούσε ομήρους από τον Ιανουάριο

Ανάμεσα στους ομήρους που παραδόθηκαν σε ανθρωπιστική επιτροπή είναι πέντε ανήλικοι - 17 άνδρες και 11 γυναίκες είναι καλά στην υγεία τους

Η κολομβιανή οργάνωση ανταρτών ELN άφησε ελεύθερους 28 ανθρώπους που κρατούσε ομήρους από τον Ιανουάριο
Η κολομβιανή οργάνωση ανταρτών ELN άφησε ελεύθερους χθες Τετάρτη 28 ανθρώπους που κρατούσε ομήρους από τον Ιανουάριο, έπειτα από ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον άλλης παράταξης ανταρτών, στην οποία σκοτώθηκαν πάνω από εκατό άνθρωποι σε τομέα των συνόρων με τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε η συνήγορος του λαού.

Ανάμεσα στους ομήρους που παραδόθηκαν σε ανθρωπιστική επιτροπή είναι πέντε ανήλικοι, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής αυτής που είναι αρμόδια για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο κράτος της Λατινικής Αμερικής.

Η επίθεση του ELN (Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης, γκεβαριστές) στην αρχή της χρονιάς στον νομό Κατατούμπο ήταν η πιο αιματηρή αφότου ανέλαβε την εξουσία ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο και φάνηκε να ενταφιάζει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που διεξάγονταν με την οργάνωση αυτή.

Στις φωτογραφίες τις οποίες μοιράστηκε η συνήγορος μέσω X εικονίζονται οι όμηροι, 17 άνδρες και 11 γυναίκες, «καλά στην υγεία τους», πλην μιας τραυματισμένης, περιμένοντας την απελευθέρωσή τους, καθισμένοι σε πλαστικές καρέκλες σε κοινοτικό κέντρο, να ακούνε αντιπροσώπους της οργάνωσης ανταρτών, του ΟΗΕ και της καθολικής εκκλησίας.




Εικονίζονται ακόμη ο «Ρικάρδο», ο κυριότερος διοικητής των ανταρτών στην περιοχή, και στο φόντο ένστολοι μαχητές του ELN με καλυμμένα πρόσωπα κι αυτόματα τουφέκια στα χέρια.

«Ζητούμε και ελπίζουμε να γίνουν περισσότερες απελευθερώσεις», σχολίασε μέσω X η συνήγορος, η Ίρις Μαρίν.

Κλείσιμο



Ο ELN, η αρχαιότερη οργάνωση ανταρτών στην αμερικανική ήπειρο, διεξήγαγε για δυο χρόνια ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση Πέτρο, που όμως ανεστάλησαν εξαιτίας της εντατικοποίησης των επιθέσεών του.

Ειδικοί και η υπηρεσία πληροφοριών του κολομβιανού στρατού τονίζουν ότι η οργάνωση χρηματοδοτείται μέσω της διακίνησης ναρκωτικών, της εκμετάλλευσης παράνομων μεταλλείων και των απαγωγών για λύτρα.

Η Κολομβία είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή υδροχλωρικής κοκαΐνης στον κόσμο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.



