Επίθεση με πυρά από αγνώστους δέχτηκε ο υποψήφιος της Δεξιάς στις προεδρικές εκλογές του Περού

Οι δράστες πυροβόλησαν τον Ραφαέλ Μπελαούντε μέσα στο αυτοκίνητό του όπου βρισκόταν με τον οδηγό του

Το όχημα στο οποίο επέβαινε ο υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του Περού, Ραφαέλ Μπελάουντε, δέχτηκε πυρά σήμερα ενώ βρισκόταν στην κοινότητα Σέρο Ασούλ, στα νότια της Λίμα, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Άτομα που επέβαιναν σε ένα μηχανάκι άρχισαν να πυροβολούν το αυτοκίνητο του ηγέτη του Κόμματος Λαϊκής Ελευθερίας, είπε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της αστυνομίας, στρατηγός Όσκαρ Αριόλα.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η αστυνομία διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν θύματα από τα πυρά.

Σύμφωνα με τον Αριόλα, ο ηγέτης της δεξιάς είπε στις αρχές ότι δεν έχει λάβει απειλητικά μηνύματα.

Σημειώνεται ότι ο 50χρονος Μπελάουντε είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 12 Απριλίου 2026 αλλά συγκεντρώνει μονοψήφια ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Είναι εγγονός του πρώην προέδρου του Περού Φερνάντο Μπελάουντε (1963-68 και 1980-85).


