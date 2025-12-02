Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Επίθεση με πυρά από αγνώστους δέχτηκε ο υποψήφιος της Δεξιάς στις προεδρικές εκλογές του Περού
Οι δράστες πυροβόλησαν τον Ραφαέλ Μπελαούντε μέσα στο αυτοκίνητό του όπου βρισκόταν με τον οδηγό του
Το όχημα στο οποίο επέβαινε ο υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του Περού, Ραφαέλ Μπελάουντε, δέχτηκε πυρά σήμερα ενώ βρισκόταν στην κοινότητα Σέρο Ασούλ, στα νότια της Λίμα, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.
Άτομα που επέβαιναν σε ένα μηχανάκι άρχισαν να πυροβολούν το αυτοκίνητο του ηγέτη του Κόμματος Λαϊκής Ελευθερίας, είπε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της αστυνομίας, στρατηγός Όσκαρ Αριόλα.
Σύμφωνα με τον Αριόλα, ο ηγέτης της δεξιάς είπε στις αρχές ότι δεν έχει λάβει απειλητικά μηνύματα.
Σημειώνεται ότι ο 50χρονος Μπελάουντε είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 12 Απριλίου 2026 αλλά συγκεντρώνει μονοψήφια ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Είναι εγγονός του πρώην προέδρου του Περού Φερνάντο Μπελάουντε (1963-68 και 1980-85).
Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η αστυνομία διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν θύματα από τα πυρά.
#DePlaneta | El precandidato a la presidencia de #Perú, Rafael Belaúnde, salió ileso este martes de un ataque a balazos mientras viajaba en su auto en Cerro Azul, una localidad al sur de Lima, informó la policía. Fotos @CostaGino. pic.twitter.com/BqTgFFkq1K— Diario El Salvador (@elsalvador) December 2, 2025
