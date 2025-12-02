Δηλώσεις του Τζιτζικώστα στην Handelsblatt - Η Κομισιόν ανοίγει τον δρόμο για παραγωγή κινητήρων καύσης και μετά το 2035
Δηλώσεις του Τζιτζικώστα στην Handelsblatt - Η Κομισιόν ανοίγει τον δρόμο για παραγωγή κινητήρων καύσης και μετά το 2035

«Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις τεχνολογίες» είπε ο Επίτροπος Μεταφορών όταν ρωτήθηκε εάν η ΕΕ θα επιτρέψει μετά το 2035 όχι μόνο τα υβριδικά αυτοκίνητα, αλλά και τους συμβατικούς κινητήρες καύσης

Δηλώσεις του Τζιτζικώστα στην Handelsblatt - Η Κομισιόν ανοίγει τον δρόμο για παραγωγή κινητήρων καύσης και μετά το 2035
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανοίγει την πόρτα για την παραγωγή κινητήρων εσωτερικής καύσης και μετά το 2035, έτος το οποίο είχε αρχικά καθοριστεί ως καταληκτικό σημείο για την συγκεκριμένη τεχνολογία στην Ευρώπη. «Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις τεχνολογίες, δήλωσε στην Handelsblatt ο Έλληνας Επίτροπος αρμόδιος για τις Μεταφορές Απόστολος Τζιτζικώστας.

Σε επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε ζητήσει η Επιτροπή στην αναθεώρηση των ορίων εκπομπών του στόλου από το 2035 και μετά να λάβει υπ' όψιν και τους «εξαιρετικά αποδοτικούς» κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Ερωτώμενος εάν η ΕΕ θα επιτρέψει όχι μόνο τα υβριδικά αυτοκίνητα, αλλά και τους συμβατικούς κινητήρες καύσης, ο κ. Τζιτζικώστας δήλωσε στην Handelsblatt: «Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις τεχνολογίες. Θέλουμε να επιμείνουμε στους στόχους μας, αλλά πρέπει να λάβουμε υπ'όψιν όλες τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητά μας και ότι ταυτόχρονα θα βοηθήσουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία να διατηρήσει το τεχνολογικό της προβάδισμα». Επομένως, σημείωσε, «εξετάζουμε επίσης πώς μπορούμε να ενισχύσουμε καλύτερα την αλυσίδα αξίας της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας - για παράδειγμα, μέσω στοχευμένων κριτηρίων προτίμησης της ΕΕ».

Ο Έλληνας Επίτροπος ανέφερε ακόμη ότι η επιστολή του καγκελάριου Μερτς «έγινε πολύ θετικά δεκτή» και η Επιτροπή θα συμπεριλάβει «όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις» στον νέο κανονισμό - «συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των καυσίμων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών και των προηγμένων βιοκαυσίμων».

Αυτό είναι σημαντικό προκειμένου να καταστεί δυνατή μια «οικονομικά βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη» μετάβαση σε κλιματικά ουδέτερα συστήματα, υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας, ενώ, σύμφωνα με την Handelsblatt, ακόμη δύο αξιωματούχοι της Επιτροπής επιβεβαίωσαν ότι σκοπεύουν να επιτρέψουν τους παραδοσιακούς κινητήρες καύσης, εφόσον τροφοδοτούνται με βιοκαύσιμα ή ηλεκτρονικά καύσιμα.

