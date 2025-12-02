Η Κολομβία παρέδωσε στις ΗΠΑ μέλη εβραϊκής σέκτας που κατηγορούνται για σεξουαλικές κακοποιήσεις παιδιών
ΚΟΣΜΟΣ
Κολομβία Σεξουαλική κακοποίηση ΗΠΑ

Έπειτα από έφοδο των κολομβιανών αρχών διασώθηκαν 17 ανήλικοι που βρίσκονταν στα χέρια της Λεβ Ταχόρ - Σε βάρος ορισμένων πιστών της σέκτας εκκρεμούν κόκκινες ειδοποιήσεις της Interpol 

Οι αρχές της Κολομβίας ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα πως απέλασαν και παρέδωσαν στις αμερικανικές αρχές εννιά μέλη υπερορθόδοξης εβραϊκής σέκτας, που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με διώξεις σε διάφορες χώρες για σεξουαλικές κακοποιήσεις και κακομεταχειρίσεις παιδιών.

Η ανακοίνωση αυτή της κολομβιανής υπηρεσίας μετανάστευσης καταγράφεται μια εβδομάδα έπειτα από έφοδο των κολομβιανών αρχών κατά την οποία διασώθηκαν 17 ανήλικοι που βρίσκονταν στα χέρια της Λεβ Ταχόρ («αγνή καρδιά» στα εβραϊκά).

Τα 17 παιδιά μεταφέρθηκαν στις ΗΠΑ, στην ίδια πτήση με τους απελαθέντες ενηλίκους, που είχε προορισμό τη Νέα Υόρκη. Τα παιδιά, που δεν απελάθηκαν, θα αναλάβουν οι αμερικανικές υπηρεσίες προστασίας ανηλίκων, διευκρίνισε εκπρόσωπος της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σε οπτικό υλικό που δημοσιοποίησε η υπηρεσία, βλέπει κανείς μέλη της σέκτας, που φορούν μαύρα μακριά άμφια, καθώς περνούν από ελέγχους ασφαλείας στο αεροδρόμιο της Μεδεγίν.



Σε βάρος ορισμένων πιστών της σέκτας εκκρεμούν κόκκινες ειδοποιήσεις της Interpol -- διεθνή σήματα από κάποια αστυνομική υπηρεσία που ζητεί από τις αστυνομίες σε όλο τον κόσμο να συλλάβουν τα πρόσωπα που αφορούν.

Σύμφωνα με τις αρχές, μέλη της σέκτας βρίσκονταν στην Κολομβία «σε αναζήτηση χώρας όπου δεν θα αντιμετώπιζαν περιορισμούς στη συνέχιση των φερόμενων παράνομων δραστηριοτήτων τους».

Κλείσιμο
Η σέκτα, που ιδρύθηκε τα χρόνια του 1980, ασκεί ακραιφνή εκδοχή του ιουδαϊσμού, που προβλέπει ιδίως ότι οι γυναίκες πρέπει να καλύπτονται με μαύρους χιτώνες από την κορυφή μέχρι τα νύχια.

Τον Δεκέμβριο του 2024, οι αρχές στη Γουατεμάλα ανακοίνωναν πως διέσωσαν 160 παιδιά κατά τη διάρκεια επιχείρησης στον νότο, εξαιτίας υποψιών για εμπορία ανθρώπων, «βιασμούς», «εξαναγκαστικές κυήσεις» και «κακομεταχείριση παιδιών».

