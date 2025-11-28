Στην Ινδία στις 4 και 5 Δεκεμβρίου ο Πούτιν, θα συναντηθεί με τον Μόντι
ΚΟΣΜΟΣ
Ινδία Ρωσία Βλαντίμιρ Πούτιν Ναρέντρα Μόντι

Στην Ινδία στις 4 και 5 Δεκεμβρίου ο Πούτιν, θα συναντηθεί με τον Μόντι

Στο επίκεντρο η εμπορική συνεργασία που διατηρούν οι δύο χώρες, την ώρα που ο Τραμπ πιέζει την Ινδία να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο

Στην Ινδία στις 4 και 5 Δεκεμβρίου ο Πούτιν, θα συναντηθεί με τον Μόντι
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ινδία στις 4 και 5 Δεκεμβρίου κατόπιν πρόσκλησης που δέχθηκε από τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Η επίσκεψη αυτή «θα επιτρέψει να συζητηθούν όλες οι πτυχές της ποικίλης ατζέντας των ρωσοϊνδικών σχέσεων προνομιακής στρατηγικής σύμπραξης», όπως και να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων «στα θέματα διεθνούς και περιφερειακής επικαιρότητας», διευκρίνισε η ρωσική προεδρία.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης αυτής, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, με την υπογραφή κοινής δήλωσης και εμπορικών συμφωνιών, ο Πούτιν θα συναντηθεί επίσης με την Ινδή πρόεδρο Ντραουπάντι Μούρμου.

Η επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν την ερχόμενη εβδομάδα θα δώσει και στις δύο χώρες μια ευκαιρία να επανεξετάσουν την πρόοδο στις σχέσεις τους, ανακοίνωσε παράλληλα η Ινδία.

«Η επερχόμενη επίσημη επίσκεψη θα προσφέρει μια ευκαιρία στην ηγεσία της Ινδίας και της Ρωσίας να (…) ορίσουν το όραμα για την ενίσχυση της ‘ειδικής και προνομιακής στρατηγικής σύμπραξης’ και να ανταλλάξουν απόψεις για περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος», επισήμανε το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας σε ανακοίνωσή του.

Ο Πούτιν θα βρίσκεται στην Ινδία στις 4-5 Δεκεμβρίου ύστερα από πρόσκληση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, επιβεβαίωσε το υπουργείο.

Η επίσκεψη αυτή γίνεται καθώς οι σχέσεις του Νέου Δελχί, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς αργού πετρελαίου στον κόσμο, με τους δυτικούς συμμάχους του έχουν οξυνθεί λόγω της αγοράς από την Ινδία ρωσικού πετρελαίου σε μειωμένη τιμή ύστερα από την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Τον Αύγουστο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος καταβάλλει μεσολαβητικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αύξησε σε 50% τους αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς στην πλειονότητα των εισαγωγών από την Ινδία, κατηγορώντας το Νέο Δελχί ότι χρηματοδοτεί την πολεμική μηχανή της Ρωσίας.

Οι κυρώσεις αυτές προκάλεσαν απότομη επιδείνωση των σχέσεων ανάμεσα στην Ινδία και τις ΗΠΑ, που διαπραγματεύονται μια εμπορική συνθήκη ελεύθερων συναλλαγών.


Ειδήσεις σήμερα:

Γιατί πλημμύρισε η Αττική με 40 χιλιοστά βροχής, «πνίγηκαν» Ζωγράφου, Γουδή - Η ανάλυση Κολυδά

Εβαλε τα κλάματα η Τούνη έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης: «Αν εγώ δεν έχω δικαιωθεί 8 χρόνια, φανταστείτε τι ζουν άλλες κοπέλες»

Αποκλειστικότητα τέλος: Ποια διάσημα ζευγάρια επέλεξαν να έχουν ελεύθερη σχέση
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πως η COSMOTE TELEKOM ένωσε δρομείς, θεατές και αξίες στο κορυφαίο δρομικό γεγονός

Τεράστια επιτυχία, παγκόσμια απήχηση, αισιοδοξία, πάθος και μια συναρπαστική «ωδή» στον αθλητισμό που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο, μαζί με την αυθόρμητη χαρά του τερματισμού και της συμμετοχής: Αυτά είναι μερικά από όσα αφήνει πίσω του ο πρόσφατος, 42ος Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, στον οποίο συμμετείχαν περίπου 72.800 δρομείς από όλον τον κόσμο

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που μετατρέπει την τεχνογνωσία σε κοινωνική δύναμη

Η DEMO εξελίσσεται σε στρατηγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος υγείας, επενδύοντας στη βιοτεχνολογία, ενισχύοντας την επάρκεια φαρμάκων και δημιουργώντας την πρώτη ολοκληρωμένη εγχώρια παραγωγή προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης