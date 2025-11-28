Το Τόκιο δεν είναι πια η πολυπληθέστερη πόλη στον κόσμο - Ποια είναι πρώτη στη λίστα

Κλείσιμο

είναι πλέον η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε νέα έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, καθώς αριθμεί περίπουΗ έκθεση», που δημοσιεύθηκε πριν μερικές ημέρες, είναι η πρώτη επικαιροποίηση από το 2018 — όταν τοήταν η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου και ηβρισκόταν στην 33η θέση. Σήμερα, τοκατατάσσεται τρίτο με 33 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ ηστοείναι δεύτερη με 40 εκατομμύρια. Η μόνη πόλη εκτός Ασίας που εισέρχεται στη δεκάδα είναι τοτηςΗ έκθεση, την οποία συνέταξε το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, επισημαίνει ότι η ταχεία αστική ανάπτυξη και εξάπλωση λειτουργούν ως προειδοποιήσεις για τις προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης παγκοσμίως.Αυτό που αξίζει να επισημανθεί, είναι πως η Ντάκα αναμένεται να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη πόλη του κόσμου έως τα μέσα του αιώνα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Το Τόκιο, αντιθέτως, προβλέπεται να υποχωρήσει από την τρίτη θέση το 2025 στην έβδομη το 2050.Ο ΟΗΕ ορίζει ως «μεγαπόλη» ένα αστικό κέντρο με πληθυσμό άνω των 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Περισσότερες από τις μισές μεγαπόλεις (19) βρίσκονται στην Ασία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν δύο: τοκαι η. Ο αριθμός των μεγαπόλεων αυξάνεται σταθερά, καθώς από οκτώ το 1975 αναμένεται να φθάσει τις 33 το 2025. Ο ΟΗΕ προβλέπει ότι έως το 2050 ο αριθμός αυτός θα έχει αυξηθεί σε 37.Η έκθεση προσδιορίζει περιοχές που αναμένεται να ξεπεράσουν σύντομα το όριο των 10 εκατομμυρίων κατοίκων, μεταξύ των οποίων:Αντίς Αμπέμπα (Αιθιοπία)Νταρ ες Σαλάμ (Τανζανία)