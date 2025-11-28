Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Το Τόκιο δεν είναι πια η πολυπληθέστερη πόλη στον κόσμο - Ποια είναι πρώτη στη λίστα
Δείτε τις πολυπληθέστερες πόλεις στον κόσμο, σύμφωνα με την έκθεση «World Urbanization Prospects 2025»
Η Τζακάρτα είναι πλέον η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε νέα έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, καθώς αριθμεί περίπου 42 εκατομμύρια κατοίκους.
Η έκθεση «World Urbanization Prospects 2025», που δημοσιεύθηκε πριν μερικές ημέρες, είναι η πρώτη επικαιροποίηση από το 2018 — όταν το Τόκιο ήταν η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου και η Τζακάρτα βρισκόταν στην 33η θέση. Σήμερα, το Τόκιο κατατάσσεται τρίτο με 33 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ η Ντάκα στο Μπανγκλαντές είναι δεύτερη με 40 εκατομμύρια. Η μόνη πόλη εκτός Ασίας που εισέρχεται στη δεκάδα είναι το Κάιρο της Αιγύπτου.
Η έκθεση, την οποία συνέταξε το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, επισημαίνει ότι η ταχεία αστική ανάπτυξη και εξάπλωση λειτουργούν ως προειδοποιήσεις για τις προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης παγκοσμίως.
Αυτό που αξίζει να επισημανθεί, είναι πως η Ντάκα αναμένεται να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη πόλη του κόσμου έως τα μέσα του αιώνα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Το Τόκιο, αντιθέτως, προβλέπεται να υποχωρήσει από την τρίτη θέση το 2025 στην έβδομη το 2050.
Οι μεγαπόλεις παγκοσμίως
Ο ΟΗΕ ορίζει ως «μεγαπόλη» ένα αστικό κέντρο με πληθυσμό άνω των 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Περισσότερες από τις μισές μεγαπόλεις (19) βρίσκονται στην Ασία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν δύο: το Λος Άντζελες και η Νέα Υόρκη. Ο αριθμός των μεγαπόλεων αυξάνεται σταθερά, καθώς από οκτώ το 1975 αναμένεται να φθάσει τις 33 το 2025. Ο ΟΗΕ προβλέπει ότι έως το 2050 ο αριθμός αυτός θα έχει αυξηθεί σε 37.
Οι επόμενες μεγαπόλεις
Η έκθεση προσδιορίζει περιοχές που αναμένεται να ξεπεράσουν σύντομα το όριο των 10 εκατομμυρίων κατοίκων, μεταξύ των οποίων:
Αντίς Αμπέμπα (Αιθιοπία)
Νταρ ες Σαλάμ (Τανζανία)
The world is urbanizing, with cities now home to 45% of the global population —more than double the share in 1950.@UNDESA stresses the need for sustainable, inclusive, safe & resilient urban development to meet the challenges of rapidly growing cities. https://t.co/N5Wnxzisah pic.twitter.com/SUDQ6117bw— United Nations (@UN) November 22, 2025
