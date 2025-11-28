Το Τόκιο δεν είναι πια η πολυπληθέστερη πόλη στον κόσμο - Ποια είναι πρώτη στη λίστα
ΚΟΣΜΟΣ
Τζακάρτα Τόκιο ΟΗΕ Ντάκα λίστα Πόλεις Πληθυσμός

Το Τόκιο δεν είναι πια η πολυπληθέστερη πόλη στον κόσμο - Ποια είναι πρώτη στη λίστα

Δείτε τις πολυπληθέστερες πόλεις στον κόσμο, σύμφωνα με την έκθεση «World Urbanization Prospects 2025»

Το Τόκιο δεν είναι πια η πολυπληθέστερη πόλη στον κόσμο - Ποια είναι πρώτη στη λίστα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Τζακάρτα είναι πλέον η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε νέα έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, καθώς αριθμεί περίπου 42 εκατομμύρια κατοίκους.

Η έκθεση «World Urbanization Prospects 2025», που δημοσιεύθηκε πριν μερικές ημέρες, είναι η πρώτη επικαιροποίηση από το 2018 — όταν το Τόκιο ήταν η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου και η Τζακάρτα βρισκόταν στην 33η θέση. Σήμερα, το Τόκιο κατατάσσεται τρίτο με 33 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ η Ντάκα στο Μπανγκλαντές είναι δεύτερη με 40 εκατομμύρια. Η μόνη πόλη εκτός Ασίας που εισέρχεται στη δεκάδα είναι το Κάιρο της Αιγύπτου.

Η έκθεση, την οποία συνέταξε το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, επισημαίνει ότι η ταχεία αστική ανάπτυξη και εξάπλωση λειτουργούν ως προειδοποιήσεις για τις προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης παγκοσμίως.



Αυτό που αξίζει να επισημανθεί, είναι πως η Ντάκα αναμένεται να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη πόλη του κόσμου έως τα μέσα του αιώνα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Το Τόκιο, αντιθέτως, προβλέπεται να υποχωρήσει από την τρίτη θέση το 2025 στην έβδομη το 2050.

Οι μεγαπόλεις παγκοσμίως

Ο ΟΗΕ ορίζει ως «μεγαπόλη» ένα αστικό κέντρο με πληθυσμό άνω των 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Περισσότερες από τις μισές μεγαπόλεις (19) βρίσκονται στην Ασία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν δύο: το Λος Άντζελες και η Νέα Υόρκη. Ο αριθμός των μεγαπόλεων αυξάνεται σταθερά, καθώς από οκτώ το 1975 αναμένεται να φθάσει τις 33 το 2025. Ο ΟΗΕ προβλέπει ότι έως το 2050 ο αριθμός αυτός θα έχει αυξηθεί σε 37.

Κλείσιμο


Οι επόμενες μεγαπόλεις

Η έκθεση προσδιορίζει περιοχές που αναμένεται να ξεπεράσουν σύντομα το όριο των 10 εκατομμυρίων κατοίκων, μεταξύ των οποίων:

Αντίς Αμπέμπα (Αιθιοπία)

Νταρ ες Σαλάμ (Τανζανία)

Χατζιπούρ (Ινδία)

Κουάλα Λουμπούρ (Μαλαισία)

Οι πόλεις που αναπτύσσονται ταχύτερα από τις μεγαπόλεις

Παρά τη δυναμική των μεγαπόλεων, μικρές και μεσαίου μεγέθους πόλεις εξακολουθούν να φιλοξενούν μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού και, όπως σημειώνει ο ΟΗΕ, αναπτύσσονται ταχύτερα.

Έως το 2050, ο αριθμός των πόλεων παγκοσμίως θα μπορούσε να ξεπεράσει τις 15.000, με την πλειονότητα να διαθέτει πληθυσμό κάτω των 250.000 κατοίκων.

Την ίδια στιγμή, η έκθεση σημειώνει ότι ο πληθυσμός ορισμένων πόλεων μειώνεται ακόμη και όταν ο συνολικός πληθυσμός της χώρας τους αυξάνεται. Δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι η Πόλη του Μεξικού και η πόλη Τσενγκντού στην Κίνα, οι οποίες εμφάνισαν πτώση πληθυσμού παρά το μεγάλο μέγεθός τους.


Ειδήσεις σήμερα:

Γιατί πλημμύρισε η Αττική με 40 χιλιοστά βροχής, «πνίγηκαν» Ζωγράφου, Γουδή - Η ανάλυση Κολυδά

Εβαλε τα κλάματα η Τούνη έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης: «Αν εγώ δεν έχω δικαιωθεί 8 χρόνια, φανταστείτε τι ζουν άλλες κοπέλες»

Αποκλειστικότητα τέλος: Ποια διάσημα ζευγάρια επέλεξαν να έχουν ελεύθερη σχέση
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Πως η COSMOTE TELEKOM ένωσε δρομείς, θεατές και αξίες στο κορυφαίο δρομικό γεγονός

Τεράστια επιτυχία, παγκόσμια απήχηση, αισιοδοξία, πάθος και μια συναρπαστική «ωδή» στον αθλητισμό που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο, μαζί με την αυθόρμητη χαρά του τερματισμού και της συμμετοχής: Αυτά είναι μερικά από όσα αφήνει πίσω του ο πρόσφατος, 42ος Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, στον οποίο συμμετείχαν περίπου 72.800 δρομείς από όλον τον κόσμο

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που μετατρέπει την τεχνογνωσία σε κοινωνική δύναμη

Η DEMO εξελίσσεται σε στρατηγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος υγείας, επενδύοντας στη βιοτεχνολογία, ενισχύοντας την επάρκεια φαρμάκων και δημιουργώντας την πρώτη ολοκληρωμένη εγχώρια παραγωγή προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης