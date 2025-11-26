Με όραμα να προσφέρει πρωτοποριακές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, η Enerwave στοχεύει να καταστεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
Συμβούλιο Ασφαλείας: Ανανεώθηκε η εντολή επιθεώρησης πλοίων ανοιχτά της Λιβύης - Γαλλία και Ελλάδα συνέταξαν το ψήφισμα
Η ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση EUNAVFOR Med IRINI παραμένει η μόνη περιφερειακή οργάνωση που πραγματοποιεί επιθεωρήσεις - Ρωσία και Κίνα εξέφρασαν επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων της IRINI
Το Συμβούλιο Ασφαλείας ψήφισε και υιοθέτησε ψήφισμα —που έγραψαν από κοινού η Γαλλία και η Ελλάδα— για την ανανέωση για έξι μήνες, της εξουσιοδότησης προς τα κράτη-μέλη να επιθεωρούν πλοία στην ανοικτή θάλασσα ανοιχτά της Λιβύης, όταν υπάρχουν «εύλογες υποψίες» ότι παραβιάζουν το εμπάργκο όπλων.
Ο μηχανισμός αυτός θεσπίστηκε για πρώτη φορά με το Ψήφισμα 2292 (2016), προς ενίσχυση της εφαρμογής του αρχικού εμπάργκο που επιβλήθηκε με το Ψήφισμα 1970 (2011).
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Γενικού Γραμματέα (27 Οκτωβρίου), η ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση EUNAVFOR Med IRINI παραμένει η μόνη περιφερειακή οργάνωση που πραγματοποιεί επιθεωρήσεις. Από 15 Απριλίου έως 14 Οκτωβρίου, η IRINI πραγματοποίησε 2.079 hailings (επικοινωνία με άλλο πλοίο είτε οπτικά είτε μέσω ασυρμάτου), 52 φιλικές προσεγγίσεις (επισκέψεις σε πλοία κατόπιν συναίνεσης, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς την έγκριση του κράτους σημαίας και χωρίς τη χρήση μέτρων επιβολής) και δύο επιθεωρήσεις πλοίων, χωρίς να αναφέρει κατασχέσεις απαγορευμένων αντικειμένων.
Μέχρι το 2022, το Συμβούλιο ανανέωνε ομόφωνα τις σχετικές διατάξεις. Έκτοτε, η Ρωσία απέχει συστηματικά, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και την επιλεκτικότητα των ελέγχων της IRINI. Η περσινή ετήσια ανανέωση (Ψήφισμα 2733) εγκρίθηκε με εννέα ψήφους υπέρ και έξι αποχές, ενώ η πρόσφατη ανανέωση του Μαΐου 2025 συγκέντρωσε 13 ψήφους υπέρ και δύο αποχές από τη Κίνα και τη Ρωσία.
Στις τελευταίες διαπραγματεύσεις για την υιοθέτηση του Ψηφίσματος, η Γαλλία και η Ελλάδα κυκλοφόρησαν στις 17 Νοεμβρίου το σχέδιο εξαμηνιαίας ανανέωσης. Η Ρωσία επανέλαβε τις αντιρρήσεις της για τη βιωσιμότητα της εξουσιοδότησης, χωρίς να προτείνει τροποποιήσεις. Η Κίνα διατύπωσε παρόμοιες ανησυχίες, επίσης χωρίς προτάσεις αλλαγών.
Στις 21 Νοεμβρίου Ελλάδα και Γαλλία έθεσαν το σχέδιο Ψηφίσματος έτοιμο προς ψήφιση για να προχωρήσει η διαδικασία στο ΣΑ ΟΗΕ.
