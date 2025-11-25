Politico: Το δίλημμα Ζελένσκι είναι να αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ ή να ρισκάρει και να βασιστεί στους διστακτικούς Ευρωπαίους

Παρά τους πανηγυρισμούς για «σημαντική πρόοδο» στις συνομιλίες της Γενεύης, οι ευρωπαϊκές χώρες παραμένουν είτε υπερβολικά αδύναμες είτε υπερβολικά διστακτικές να σώσουν την Ουκρανία, ακόμη και με ένα δάνειο από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, γράφει το Politico