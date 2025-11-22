Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Politico: Ο Όρμπαν ζητά από την ΕΕ να αποδεχθεί το σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία - Επιχειρεί να μπλοκάρει τη βοήθεια προς το Κίεβο
«Οι Ευρωπαίοι πρέπει άμεσα και χωρίς όρους να στηρίξουν την ειρηνευτική πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών» αναφέρει στην επιστολή του προς την φον ντερ Λάιεν ο Ούγγρος πρωθυπουργός
Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεχθεί το αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων για την Ουκρανία, το οποίο προβλέπει παραχώρηση εδαφών, μείωση στο ήμισυ των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και συμμετοχή των ΗΠΑ κατά 50% στα κέρδη της ανοικοδόμησης, την ώρα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες πραγματοποιούν διαβουλεύσεις για το πώς θα απαντήσουν στην πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον.
Σε επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την οποία επικαλείται το Politico, ο Όρμπαν υποστηρίζει ότι η ΕΕ οφείλει να ταχθεί υπέρ του αμερικανικού σχεδίου και να ξεκινήσει «χωρίς καθυστέρηση» απευθείας διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Η πρόταση των ΗΠΑ καταρτίστηκε από τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, χωρίς τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, και περιλαμβάνει σημαντικές παραχωρήσεις προς τη Μόσχα.
«Οι Ευρωπαίοι πρέπει άμεσα και χωρίς όρους να στηρίξουν την ειρηνευτική πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών», αναφέρει στην επιστολή του ο Όρμπαν. Παράλληλα δηλώνει ότι η Ουγγαρία «δεν στηρίζει την αποστολή οποιασδήποτε νέας οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία» και «δεν συναινεί σε απόφαση της ΕΕ προς αυτήν την κατεύθυνση».
Ευρωπαίος αξιωματούχος, σχολιάζοντας με ανωνυμία, ανέφερε ότι εκτός της Ουγγαρίας, «και οι 26 άλλες χώρες της ΕΕ έχουν επανειλημμένα καταστήσει απολύτως σαφή τη στήριξή τους στην Ουκρανία». Τόνισε επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «εντατικός συντονισμός» μεταξύ των ηγετών της Ευρώπης και εταίρων εκτός ΕΕ.
Η συζήτηση στις Βρυξέλλες επικεντρώνεται στη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την έκδοση δανείου αποζημιώσεων ύψους 140 δισ. ευρώ υπέρ της Ουκρανίας, το οποίο εξετάζεται να εγκριθεί στη σύνοδο κορυφής της 18ης Δεκεμβρίου. Ο πρέσβης της Ουκρανίας στην ΕΕ, Βσεβολόντ Τσεντσόφ, δήλωσε στο Politico ότι «μια γρήγορη συμφωνία για το δάνειο αποζημιώσεων είναι κρίσιμη», καθώς διασφαλίζει σταθερή χρηματοδότηση από το 2026 χωρίς επιπλέον κόστος για τους Ευρωπαίους φορολογούμενους.
Η Βουδαπέστη έχει κατ’ επανάληψη επιχειρήσει να εμποδίσει στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία, ενώ διατηρεί ανοιχτούς διαύλους με το Κρεμλίνο και αντιδρά σε κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Ταυτόχρονα, η Ουγγαρία έχει στο παρελθόν αναγκαστεί να επαναπροσδιορίσει τη στάση της λόγω αλλαγών στη ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει θέσει παλαιότερα περιορισμούς στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.
Η φον ντερ Λάιεν και ηγέτες μεγάλων οικονομιών συμμετέχουν σε σύνοδο της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου στο περιθώριο πραγματοποιούνται «πολύ έντονες διπλωματικές προσπάθειες» για το σχέδιο ειρήνης, σύμφωνα με δεύτερο Ευρωπαίο αξιωματούχο. Το ζήτημα αναμένεται να τεθεί και στη σύνοδο ΕΕ–Αφρικανικής Ένωσης στην Ανγκόλα τη Δευτέρα.
Η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, Κάγια Κάλας, άσκησε αυστηρή κριτική στο αμερικανικό σχέδιο, υπογραμμίζοντας ότι «η πίεση πρέπει να ασκηθεί στον επιτιθέμενο, όχι στο θύμα. Η επιβράβευση της επιθετικότητας θα οδηγήσει σε ακόμη περισσότερη».
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να απαντήσει έως την Πέμπτη στο αμερικανικό σχέδιο, δηλώνοντας: «Θα πρέπει να του αρέσει — κι αν δεν του αρέσει, τότε ας συνεχίσουν να πολεμούν, υποθέτω». Ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στην επόμενη δύσκολη χειμερινή περίοδο του πολέμου, είπε ότι η Ουκρανία βρίσκεται «σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές» της ιστορίας της και ενδέχεται να χρειαστεί να επιλέξει «ανάμεσα στην απώλεια της αξιοπρέπειας και τον κίνδυνο απώλειας ενός κρίσιμου εταίρου».
