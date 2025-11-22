Η καταιγίδα που πλησιάζει: Τι σημαίνει για την Ευρώπη η εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ στην Ουκρανία - Τα δύο σενάρια για την επόμενη ημέρα

Ο Ζελένσκι θα κληθεί να υπογράψει μια συμφωνία που «παγώνει» de facto τη ρωσική κατοχή. Αυτό δεν θα πλασαριστεί ως ήττα – αλλά θα είναι.Η Κριμαία, το Ντονμπάς και όσα σημεία του μετώπου βρίσκονται σήμερα σε ρωσικά χέρια θα ενταχθούν στο νέο status quo.Η Ουκρανία θα διατηρήσει στρατό – αλλά μικρότερο, περιορισμένο σε μέσα και εμβέλεια.Θα ζει με τις αμερικανικές «εγγυήσεις ασφαλείας», χωρίς την ασφάλεια που θα προσέφερε το ΝΑΤΟ.Η Μόσχα δεν κερδίζει μόνο έδαφος.Κερδίζει και ένα μονοπάτι επανένταξης στο διεθνές σύστημα, με σταδιακή άρση κυρώσεων και αναβάθμιση του προφίλ της.Ένα «ναι» θα πυροδοτήσει εσωτερικές ρωγμές. Ο Ζελένσκι θα κατηγορηθεί ότι υπέγραψε συνθηκολόγηση, ενώ οι αντιπολιτευόμενοι στρατιωτικοί κύκλοι θα μιλήσουν για «χαμένη γενιά θυσιών».Αν η Ουάσιγκτον κλείσει τον πόλεμο, η Ευρώπη καλείται να τον πληρώσει – οικονομικά, στρατιωτικά, πολιτικά.Θα κληθεί να στηρίξει μια Ουκρανία τραυματισμένη, ενώ θα ζήσει με μια Ρωσία που έχει αποδείξει ότι τα τετελεσμένα λειτουργούν.Η καταιγίδα, σε αυτό το σενάριο, είναι αργή αλλά βαθιά: μια Ευρώπη που χάνει το μονοπώλιο της σταθερότητας στα ανατολικά σύνορά της.Η Ευρώπη μπαίνει σε επικίνδυνη ζώνη, οι ΗΠΑ αποσύρονται σταδιακά και η Ρωσία πιέζει ακόμη περισσότεροΤο «όχι» δεν σημαίνει γενναιότητα. Σημαίνει αναμέτρηση με μια πραγματικότητα που αλλάζει και με τα σημερινά δεδομένα συνεπάγεται:Αν ο Ζελένσκι απορρίψει το σχέδιο, η Ουάσιγκτον έχει εύκολη δικαιολογία για να μειώσει στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη.Η προτεραιότητα των ΗΠΑ είναι ο Ειρηνικός – όχι η συνέχιση ενός πολέμου χωρίς ορίζοντα.Η Μόσχα έχει ήδη διαμηνύσει ότι «όσο καθυστερεί η Ουκρανία, τόσο χάνει έδαφος». Ένα «όχι» θα δώσει στη Ρωσία την πολιτική νομιμοποίηση να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις.Το ουκρανικό σύστημα έχει ήδη ρωγμές: διαφθορά, κόπωση, απώλειες, πίεση στο μέτωπο.Ένα «όχι» θα επιδεινώσει αυτές τις γραμμές ρήξης.Αν ο Ζελένσκι πει «όχι», η Ε.Ε. θα βρεθεί σε δύσκολη θέση. Χωρίς τις ΗΠΑ στο τιμόνι, οι Ευρωπαίοι θα κληθούν να χρηματοδοτήσουν έναν πόλεμο που δεν ελέγχουν και δεν μπορούν να κερδίσουν μόνοι τους.Με τις ΗΠΑ να απομακρύνονται, τη Ρωσία να πιέζει και την Ευρώπη να διχάζεται, ο πόλεμος μπορεί να ανοίξει νέο κύκλο - πιο άγριο, πιο απρόβλεπτο και πιο κοντά στα σύνορα της Ε.Ε. Σε αυτό το σενάριο, η καταιγίδα θα είναι δεδομένα και ξαφνική και βίαιη καθώς θα έχει στο στόχαστρο μια Ευρώπη που «σέρνεται» πίσω από εξελίξεις που δεν ελέγχει.Η Ευρώπη δεν αποφασίζει - αντιδρά. Είτε πει «ναι» είτε «όχι» ο Ζελένσκι, η Ευρώπη βρίσκεται στο ίδιο στρατηγικό σταυροδρόμι: χωρίς δικό της δόγμα ασφάλειας, χωρίς ενιαία πολιτική, χωρίς τη σιγουριά της αμερικανικής προστασίας.Το ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων δεν είναι απλώς πρόταση για την Ουκρανία. Είναι το πρώτο ξήλωμα του ευρωπαϊκού παραμυθιού ότι η ειρήνη είναι δεδομένη.Η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει σε ένα ερώτημα που απέφευγε επί δεκαετίες: Θέλει κι αν ναι μπορεί να αναλάβει την ευθύνη της δικής της ασφάλειας; Το σχέδιο των 28 σημείων δεν είναι το τέλος του πολέμου. Είναι το τέλος μιας εποχής όπου όλα λύνονταν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.