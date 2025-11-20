Έκλεισε για άλλη μια φορά το αεροδρόμιο του Βίλνιους εξαιτίας μπαλονιών
ΚΟΣΜΟΣ
Αεροδρομίο Λιθουανία μπαλόνια

Έκλεισε για άλλη μια φορά το αεροδρόμιο του Βίλνιους εξαιτίας μπαλονιών

Οι λιθουανικές Αρχές κατηγόρησαν τον Λευκορώσο πρόεδρο Αλεξάντερ Λουκασένκο ότι δεν έχει λάβει μέτρα για να σταματήσει την πρακτική και καταγγέλλουν «υβριδική επίθεση»

Έκλεισε για άλλη μια φορά το αεροδρόμιο του Βίλνιους εξαιτίας μπαλονιών
Το διεθνές αεροδρόμιο του Βίλνιους ανέστειλε την Πέμπτη τη λειτουργία του καθώς τα ραντάρ εντόπισαν για πολλοστή φορά μπαλόνια λαθρεμπόρων στην περιοχή, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας.

Η λειτουργία του αεροδρομίου αποκαταστάθηκε λίγες ώρες αργότερα.

Τον Οκτώβριο, η Λιθουανία είχε κλείσει προσωρινά τα συνοριακά περάσματα με τη Λευκορωσία εξαιτίας των προβλημάτων που προκάλεσε στις αερομεταφορές η είσοδος μετεωρολογικών μπαλονιών από τη γειτονική χώρα.

Οι λιθουανικές Αρχές ανέφεραν ότι παρόμοια μπαλόνια χρησιμοποιούν συνήθως λαθρέμποροι τσιγάρων.

Κατηγόρησαν μάλιστα τον Λευκορώσο πρόεδρο Αλεξάντερ Λουκασένκο ότι δεν έχει λάβει μέτρα για να σταματήσει αυτήν την πρακτική και καταγγέλλουν «υβριδική επίθεση».

Νωρίτερα σήμερα, η Λιθουανία άνοιξε τα συνοριακά περάσματα με τη Λευκορωσία, τα οποία είχε κλείσει τον Οκτώβριο εξαιτίας των προβλημάτων που προκάλεσε στις αερομεταφορές η είσοδος μετεωρολογικών μπαλονιών από τη γειτονική χώρα.

«Όπως έχει πει η πρωθυπουργός, εάν τέτοιου είδους υβριδικές επιθέσεις συνεχιστούν, όλα τα συνοριακά σημεία ελέγχου ενδέχεται να κλείσουν ξανά», δήλωσε εκπρόσωπος της Ίνγκα Ρουγκινιένε.


