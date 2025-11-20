«Φρουρός της Χαμάς με βίασε μετά το ντους και απείλησε να με σκοτώσει αν το πω» - Συγκλονίζει η νέα μαρτυρία Ισραηλινού ομήρου

«Ο τρομοκράτης άρχισε να με αγγίζει σε όλο το σώμα. Πάγωσα. Του είπα: "Αστειεύεσαι, έτσι; Αυτό απαγορεύεται στο Ισλάμ". Έβαλε ένα τουφέκι στο κεφάλι μου και ένα μαχαίρι στο λαιμό μου και μου είπε ότι αν το έλεγα σε κανέναν, θα με σκότωνε»