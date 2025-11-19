Εντός 30 ημερών στη δημοσιότητα τα αρχεία για τον Επστάιν - Γιατί μπορεί να μην είναι πλήρη
Μία ημέρα μετά τη σχεδόν ομόφωνη έγκριση από Βουλή και Γερουσία, η υπουργός Δικαιοσύνης λέει ότι ο νόμος θα τηρηθεί
Τα αρχεία της έρευνας για τον Τζέφρι ‘Επσταϊν θα δοθούν στη δημοσιότητα εντός 30 ημερών, δήλωσε την Τετάρτη η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόιντι, μετά την σχεδόν ομόφωνη ψήφο του Κογκρέσου που υποχρεώνει την κυβέρνηση Τραμπ να τα δημοσιοποιήσει.
Σε συνέντευξη Τύπου η Μπόντι επιβεβαίωσε ότι το υπουργείο θα δημοσιοποιήσει το υλικό εντός 30 ημερών, όπως απαιτείται από τον νόμο που ψήφισαν η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία.
Ωστόσο, η δημοσίευση ενδέχεται να μην είναι πλήρης, σημειώνει ο Guardian, καθώς η υπηρεσία μπορεί να χρειαστεί να παρακρατήσει υλικό που θα μπορούσε να επηρεάσει τις έρευνες που διέταξε ο Τραμπ για παράγοντες των Δημοκρατικών που είχαν σχέσεις με τον Έπσταϊν.
Ακόμη, το υπουργείο θα προστατεύσει την ταυτότητα των θυμάτων σεξουαλικής διακίνησης των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται στα έγγραφα, πρόσθεσε η υπουργός.
Σε κάθε περίπτωση το σκάνδαλο είναι «αγκάθι» για τον Τραμπ εδώ και μήνες, εν μέρει επειδή ενίσχυσε τις θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τον Έπσταϊν. Πολλοί ψηφοφόροι του Τραμπ πιστεύουν ότι η κυβέρνησή του έχει συγκαλύψει τους δεσμούς του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα με ισχυρές προσωπικότητες.
Πιστεύουν ακόμη ότι έχει αποκρύψει λεπτομέρειες σχετικά με τον θάνατό του, ο οποίος κρίθηκε αυτοκτονία, σε μια φυλακή του Μανχάταν το 2019, ενώ αντιμετώπιζε ομοσπονδιακές κατηγορίες για σεξουαλική διακίνηση.
