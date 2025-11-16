Η κρίση με το ρωσικής ιδιοκτησίας διυλιστήριο πρέπει να λυθεί σε μια εβδομάδα, λέει ο Βούτσιτς
Η κρίση με το ρωσικής ιδιοκτησίας διυλιστήριο πρέπει να λυθεί σε μια εβδομάδα, λέει ο Βούτσιτς
Η Ουάσινγκτον, που επιδιώκει πλήρη ρωσική αποεπένδυση από την NIS, έδωσε διορία τριών μηνών στους ιδιοκτήτες της εταιρίας μέχρι να βρουν αγοραστή
Η Σερβία έχει στη διάθεσή της πέντε ημέρες προκειμένου να αποφασίσει τι θα κάνει προκειμένου να διασφαλίσει τον εφοδιασμό σε καύσιμα από το σερβικό διυλιστήριο της ρωσικής ιδιοκτησίας NIS χωρίς εθνικοποίησή της, δήλωσε την Κυριακή ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς.
Η Ουάσινγκτον επιδιώκει πλήρη ρωσική αποεπένδυση από την NIS, η οποία λειτουργεί το μοναδικό διυλιστήριο της Σερβίας, και χθες, Σάββατο, έδωσε διορία τριών μηνών στους ιδιοκτήτες της εταιρίας μέχρι να βρουν αγοραστή.
Τράπεζες έχουν παγώσει συναλλαγές της NIS και αξιωματούχοι προβλέπουν πως το σερβικό διυλιστήριο διαθέτει αρκετό πετρέλαιο για να λειτουργήσει μόνο μέχρι τις 25 Νοεμβρίου.
«Η απόφαση πρέπει να ληφθεί μέσα στις επόμενες επτά ημέρες, το διυλιστήριο πρέπει να λειτουργεί», δήλωσε ο Βούτσιτς σε κυβερνητική συνεδρίαση που μεταδόθηκε απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση.
Ο Βούτσιτς είπε πως η Σερβία θέλει να αποφύγει την εθνικοποίηση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και είναι έτοιμη να κάνει μια προσφορά σε υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή της αγοράς για την εταιρία στην περίπτωση που οι ρωσικές διαπραγματεύσεις με εταίρους στην Ασία και την Ευρώπη τους οποίους δεν κατονόμασε αποτύχουν.
Οι ρωσικές Gazprom Neft και Gazprom ελέγχουν μαζί μερίδιο 56% στην NIS και έχουν ενημερώσει την υπηρεσία ελέγχου περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή (OFAC) του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ για την προθυμία τους να μεταβιβάσουν τον έλεγχο σε τρίτο μέρος.
Ο υπουργός Οικονομικών Σίνισα Μάλι προειδοποίησε σήμερα ότι παρατεταμένες κυρώσεις σε βάρος της NIS μπορεί να υπονομεύσουν την οικονομική ανάπτυξη, την πιστοληπτική αξιολόγηση και τις ξένες επενδύσεις στη Σερβία. Η Gazprom Neft ελέγχει το 44,9% της NIS και η Gazprom το 11,3%, ενώ στη Σερβία ανήκει το 29,9% με το υπόλοιπο να ανήκει σε μικρομετόχους.
Η Ουάσινγκτον επιδιώκει πλήρη ρωσική αποεπένδυση από την NIS, η οποία λειτουργεί το μοναδικό διυλιστήριο της Σερβίας, και χθες, Σάββατο, έδωσε διορία τριών μηνών στους ιδιοκτήτες της εταιρίας μέχρι να βρουν αγοραστή.
Τράπεζες έχουν παγώσει συναλλαγές της NIS και αξιωματούχοι προβλέπουν πως το σερβικό διυλιστήριο διαθέτει αρκετό πετρέλαιο για να λειτουργήσει μόνο μέχρι τις 25 Νοεμβρίου.
«Η απόφαση πρέπει να ληφθεί μέσα στις επόμενες επτά ημέρες, το διυλιστήριο πρέπει να λειτουργεί», δήλωσε ο Βούτσιτς σε κυβερνητική συνεδρίαση που μεταδόθηκε απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση.
Ο Βούτσιτς είπε πως η Σερβία θέλει να αποφύγει την εθνικοποίηση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και είναι έτοιμη να κάνει μια προσφορά σε υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή της αγοράς για την εταιρία στην περίπτωση που οι ρωσικές διαπραγματεύσεις με εταίρους στην Ασία και την Ευρώπη τους οποίους δεν κατονόμασε αποτύχουν.
Οι ρωσικές Gazprom Neft και Gazprom ελέγχουν μαζί μερίδιο 56% στην NIS και έχουν ενημερώσει την υπηρεσία ελέγχου περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή (OFAC) του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ για την προθυμία τους να μεταβιβάσουν τον έλεγχο σε τρίτο μέρος.
Ο υπουργός Οικονομικών Σίνισα Μάλι προειδοποίησε σήμερα ότι παρατεταμένες κυρώσεις σε βάρος της NIS μπορεί να υπονομεύσουν την οικονομική ανάπτυξη, την πιστοληπτική αξιολόγηση και τις ξένες επενδύσεις στη Σερβία. Η Gazprom Neft ελέγχει το 44,9% της NIS και η Gazprom το 11,3%, ενώ στη Σερβία ανήκει το 29,9% με το υπόλοιπο να ανήκει σε μικρομετόχους.
Ειδήσεις σήμερα:
Άννα Βίσση: Από τα αζήτητα, στην ολική επαναφορά - Οι sold out εμφανίσεις και το... σουξέ από την Gen Z μέχρι τους 60άρηδες
Βαρύ οπλοστάσιο, χρυσές λίρες και πάνω από €100.000 είχαν οι συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα
Όταν ο Μπέζος συνάντησε τον Μητσοτάκη και μίλησαν για την τάση να γράφουμε βιβλία αντί... να τα διαβάζουμε
Άννα Βίσση: Από τα αζήτητα, στην ολική επαναφορά - Οι sold out εμφανίσεις και το... σουξέ από την Gen Z μέχρι τους 60άρηδες
Βαρύ οπλοστάσιο, χρυσές λίρες και πάνω από €100.000 είχαν οι συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα
Όταν ο Μπέζος συνάντησε τον Μητσοτάκη και μίλησαν για την τάση να γράφουμε βιβλία αντί... να τα διαβάζουμε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα