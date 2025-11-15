Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Διορία τριών μηνών στη ρωσικής ιδιοκτησίας σερβική πετρελαϊκή εταιρία NIS να βρει αγοραστή
Διορία τριών μηνών στη ρωσικής ιδιοκτησίας σερβική πετρελαϊκή εταιρία NIS να βρει αγοραστή
Η Gazprom Neft και η Gazprom κατέχουν από κοινού άνω του 56% της εταιρείας και η σερβική κυβέρνηση το 29,9% των μετοχών
Η Σερβία εξασφάλισε τρίμηνη άδεια από τις ΗΠΑ προκειμένου να προσπαθήσει να βρει αγοραστή για τη ρωσικής ιδιοκτησίας πετρελαϊκή εταιρία της, την NIS, που υπόκειται σε κυρώσεις οι οποίες απειλούν τον ενεργειακό εφοδιασμό λίγο πριν από την έλευση του χειμώνα, δήλωσε η υπουργός Ενέργειας Ντουμπράβκα Ντζέντοβιτς-Χαντάνοβιτς.
Η Σερβία ανέφερε αυτή την εβδομάδα πως οι ρωσικές Gazprom Neft και Gazprom -που ελέγχουν μαζί το 56% στο μοναδικό διυλιστήριο πετρελαίου της χώρας- απηύθυναν αίτημα στην υπηρεσία ελέγχου περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή (OFAC) του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, δηλώνοντας την ετοιμότητά τους να εκχωρήσουν τον έλεγχο της εταιρίας σε τρίτο μέρος.
Η OFAC επέβαλε τον Ιανουάριο κυρώσεις στον πετρελαϊκό τομέα της Ρωσίας (μεταξύ των εταιριών και τη Gazprom), όμως για την NIS αναβλήθηκαν αρκετές φορές και εντέλει τέθηκαν σε ισχύ στις 8 Οκτωβρίου.
Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ενέκρινε τρίμηνη άδεια για την NIS, μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου, ώστε να δοθεί χρόνος στους ιδιοκτήτες της εταιρίας να αναζητήσουν αγοραστή, δήλωσε το Σάββατο η Ντζέντοβιτς-Χαντάνοβιτς. Δεν θα επιτρέπεται η λειτουργία στο μεσοδιάστημα της εταιρίας και του διυλιστηρίου πετρελαίου της.
Εν τω μεταξύ, τράπεζες έχουν σταματήσει να διεκπεραιώνουν πληρωμές της NIS και ο κροατικός αγωγός JANAF σταμάτησε να παραδίδει αργό πετρέλαιο, με αξιωματούχους να εκτιμούν ότι το διυλιστήριο μπορεί να λειτουργήσει μόνο μέχρι τις 25 Νοεμβρίου χωρίς νέο εφοδιασμό σε αργό.
Οι ΗΠΑ θέλουν επίσης να δουν τους Ρώσους ιδιοκτήτες να αποχωρούν πλήρως από την εταιρία. Το Βελιγράδι μπορεί επίσης να επιδιώξει να αναλάβει τον έλεγχο της NIS, είπε.
«Ως υπουργός Ενέργειας, πιστεύω ότι έχουμε να λάβουμε σκληρές αποφάσεις, κατά πόσον θα αναλάβουμε τον έλεγχο της εταιρίας και θα αποζημιώσουμε (τους Ρώσους ιδιοκτήτες) για ζημίες. Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος Βούτσιτς είναι αντίθετος», είπε, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση θα συζητήσει μια ενδεχόμενη λύση σε συνεδρίαση αύριο Κυριακή.
Η Gazprom Neft κατέχει μερίδιο 44,9% και η Gazprom 11,3% στην NIS. Η σερβική κυβέρνηση κατέχει το 29,9% των μετοχών, ενώ το υπόλοιπο ανήκει σε μικρομετόχους και εργαζομένους.
