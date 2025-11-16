Wedding crasher ο Τραμπ - Η αιφνιδιαστική του εμφάνιση σε γάμο στη Φλόριντα και η έκπληξη του ζευγαριού και των καλεσμένων
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πλησίασε το ζευγάρι, φωτογραφήθηκε με τους καλεσμένους και είπε αστειευόμενος: «Είναι όμορφο ζευγάρι! Θα χρησιμοποιήσω τη φωτογραφία τους σε διαφήμιση ξενοδοχείου»
Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο στο Mar-a-Lago στη Φλόριντα, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ξαφνικά σε γαμήλια δεξίωση, αφήνοντας το ζευγάρι και τους καλεσμένους έκπληκτους.
Σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, ο Ντόναλντ Τραμπ πέρασε από την αίθουσα της δεξίωσης το βράδυ του Σαββάτου και πλησίασε το νεόνυμφο ζευγάρι, προκαλώντας ενθουσιασμό και έκπληξη. Οι καλεσμένοι κατέγραψαν τη στιγμή σε βίντεο και φωτογραφίες, τα οποία γρήγορα έγιναν viral. Σε αυτά, ο Τραμπ φαίνεται να μιλά με τους παρευρισκόμενους, να χαμογελά και να ποζάρει, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία για τους νεόνυμφους.
Κατά τη διάρκεια της σύντομης παρουσίας του, ακούγεται να αστειεύεται με το ζευγάρι λέγοντας: «Είναι όμορφο ζευγάρι! Θα χρησιμοποιήσω τη φωτογραφία τους σε διαφήμιση ξενοδοχείου». Το σχόλιο προκάλεσε γέλια και ζεστό κλίμα ανάμεσα στους καλεσμένους, με αρκετούς να χαρακτηρίζουν την απρόσμενη στιγμή ως «κάτι που θα θυμούνται για πάντα».
Last night, at my friend Mike Wilkerson’s wedding at Mar-a-Lago, the President showed up. As he walked in, he pointed right at me and joked, “This is the guy who’s going to get me to heaven…”— Eric Metaxas (@ericmetaxas) November 15, 2025
I laughed and told him, “I’d really like to talk to you about that… but another… pic.twitter.com/0OoJeTE0cB
