Ιταλός πολιτικός έπεσε με το κεφάλι πάνω σε πολύτιμο βιτρό και το έσπασε - Δείτε βίντεο

Μια άτυχη στιγμή, που έγινε πιο άτυχη γιατί την κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας, είχε πολιτικός στην Ιταλία., περιφερειακός σύμβουλος της Σαρδηνίας αρμόδιος για θέματα βιομηχανίας, παρευρισκόταν στις 12 Νοεμβρίου σε δεξίωση στο υπουργείο Επιχειρήσεων στη Ρώμη όταν σκόνταψε πάνω σε βιτρό στο κλιμακοστάσιο.Έπεσε μάλιστα πάνω στο έργο «Χάρτης Εργασίας», βιτρό του Ιταλού μοντερνιστή καλλιτέχνη Μάριο Σιρόνι (1885-1961).Δείτε το βίντεο:Ευτυχώς για τον ίδιο, ο Κάνι δεν τραυματίστηκε. Εξέφρασε πάντως τη βαθιά θλίψη για τη ζημιά στο έργο που κοσμούσε το κτίριο από το 1932 όταν στέγαζε το υπουργείο Εταιρειών του φασιστικού καθεστώτος του Μουσολίνι.Το βιτρό απεικόνιζε μορφές που ασχολούνταν με διάφορες εργασίες.