Η Ουάσινγκτον περιμένει «ενεργή συμβολή» της Συρίας στη μάχη κατά των ISIS, Φρουρών της Επανάστασης και Χεζμπολάχ

Οι δηλώσεις του ειδικού απεσταλμένου Τομ Μπάρακ μετά την επίσκεψη του αλ-Σαράα στον Λευκό Οίκο – Η Συρία εντάχθηκε ως 90ό μέλος στον διεθνή συνασπισμό κατά του ISIS
Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τομ Μπαράκ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η Συρία θα αναλάβει ενεργό ρόλο στη συνδρομή προς τις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση ένοπλων οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, της Χαμάς και της Χεζμπολάχ. Η τοποθέτησή του ακολούθησε την ιστορική επίσκεψη του μεταβατικού προέδρου της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σαράα, στον Λευκό Οίκο —την πρώτη από το 1946— και την ανακοίνωση ότι η Συρία αποτελεί πλέον το 90ό μέλος του διεθνούς συνασπισμού κατά του ISIS.
Ο Μπαράκ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι «η Δαμασκός θα συνδράμει πλέον ενεργά στην αντιμετώπιση και αποδόμηση των υπολειμμάτων του ISIS, των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), της Χαμάς, της Χεζμπολάχ και άλλων τρομοκρατικών δικτύων». Η δήλωσή του ήρθε λίγες ώρες μετά την επίσκεψη του μεταβατικού προέδρου της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σαράα στον Λευκό Οίκο, η οποία αποτέλεσε την πρώτη επίσκεψη Σύρου ηγέτη στις Ηνωμένες Πολιτείες από την ανεξαρτησία της χώρας το 1946. Μετά την επίσκεψη, ο διεθνής συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η Συρία εντάχθηκε ως το 90ό μέλος του σχήματος που επιχειρεί κατά του ISIS.
Στο μήνυμά του, ο Μπαράκ σημείωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν και η Χεζμπολάχ του Λιβάνου υπήρξαν βασικοί υποστηρικτές του προηγούμενου προέδρου της Συρίας, Μπασάρ αλ-Άσαντ, ο οποίος απομακρύνθηκε από την εξουσία τον Δεκέμβριο από συνασπισμό ανταρτών υπό την ηγεσία του αλ-Σαράα. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι η Χαμάς δεν διατηρεί ένοπλη παρουσία στη Συρία.
Ο Μπαράκ ανέφερε επίσης ότι είχε μια «καθοριστική» συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν και τον Σύρο αξιωματούχο Ασάαντ αλ-Σαϊμπανί, με αντικείμενο τα επόμενα βήματα για την «ένταξη των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) στη νέα οικονομική, αμυντική και πολιτειακή δομή της Συρίας». Οι SDF, με κορμό τις κουρδικές δυνάμεις και με την υποστήριξη των ΗΠΑ, είχαν καθοριστικό ρόλο στην εκδίωξη του ISIS από τα τελευταία του οχυρά στη Συρία.
Ο επικεφαλής των SDF, Μαζλούμ Άμπντι, είχε δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο τον προηγούμενο μήνα ότι είχε επιτευχθεί «προκαταρκτική συμφωνία» με τη Δαμασκό για την ενσωμάτωση των δυνάμεών του στις στρατιωτικές και ασφάλειας δομές της χώρας. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Τρίτη, ο Άμπντι ανέφερε ότι συζήτησε με τον Μπαράκ «τη δέσμευσή μας να επιταχύνουμε την ενσωμάτωση των SDF στο συριακό κράτος». Η συμφωνία μεταξύ της διοίκησης του αλ-Σαρά και των SDF είχε υπογραφεί τον Μάρτιο, ωστόσο αντιμετωπίζει εμπόδια κατά την εφαρμογή της.
Τέλος, ο Μπαράκ σημείωσε ότι κατά τη συνάντηση με τους Ρούμπιο, Φιντάν και αλ-Σαϊμπανί συζητήθηκε επίσης το ζήτημα «αναδιαμόρφωσης των τουρκο-συριακο-ισραηλινών σχέσεων και προώθησης της ευθυγράμμισης που στηρίζει την εκεχειρία Ισραήλ–Χαμάς, καθώς και διάφορων ζητημάτων που αφορούν τα σύνορα του Λιβάνου».
