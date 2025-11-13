Φρικτό έγκλημα στην Ιταλία: 55χρονη Ουκρανή σκότωσε τον 9χρονο γιο της - Του έκοψε τον λαιμό με μαχαίρι

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν ο πατέρας του παιδιού που είχε πάρει διαζύγιο από την 55χρονη Ολένα Στάσιουκ, δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της προκειμένου να του παραδώσει το παιδί