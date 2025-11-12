Ο Τραμπ ψέκασε τον Αλ-Σαράα με άρωμα και τον ρωτούσε... πόσες γυναίκες έχει – Δείτε βίντεο
Ντόναλντ Τραμπ Αχμέντ αλ Σαράα ΗΠΑ Συρία

Ο Τραμπ ψέκασε τον Αλ-Σαράα με άρωμα και τον ρωτούσε... πόσες γυναίκες έχει – Δείτε βίντεο

Ο Αμερικανός πρόεδρος δώρισε στον φιλοξενούμενό του ένα μπουκαλάκι για τον ίδιο και τη σύζυγό του

Ο Τραμπ ψέκασε τον Αλ-Σαράα με άρωμα και τον ρωτούσε... πόσες γυναίκες έχει – Δείτε βίντεο
Σε μια χαλαρή και φιλική ατμόσφαιρα που μόνο ένας Τραμπ θα μπορούσε να φτιάξει έγινε τη Δευτέρα η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον προσωρινό πρόεδρο της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σαράα.

Ο άνθρωπος που πριν από ένα μόλις ένα χρόνο ήταν επικηρυγμένος για 10 εκατ. δολάρια, έφτασε στο Οβάλ Γραφείο για μια συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνάντηση είχε γίνει μακριά από τους δημοσιογράφους και τις κάμερες, αλλά με την παρουσία επίσημων φωτογράφων που απαθανάτισαν ένα μοναδικό σκηνικό.

Ο Τραμπ δώρισε στον Σύρο πρόεδρο μπουκαλάκια με άρωμα και μάλιστα... τον ψέκασε, όπως και ένα άλλο μέλος της συριακής αντιπροσωπείας.

«Είναι το καλύτερο άρωμα! Και το άλλο είναι για τη γυναίκα σου», είπε στον Αλ-Σαράα.

Αμέσως όμως τον ρώτησε ο Τραμπ, «πόσες γυναίκες έχεις;». «Μία», απάντησε ο Σύρος πρόεδρος για να εισπράξει το σχόλιο του Τραμπ: «Μία; Με τύπους σαν εσάς ποτέ δεν ξέρεις!».

Για την ιστορία το άρωμα φαίνεται να είναι αυτό που έχει κυκλοφορήσει ο Τραμπ με το όνομα 45-47 (γιατί είναι ο 45ος και 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ) με μάλλον αλμυρό κόστος, 249 δολάρια για την αντρική και τη γυναικεία βερσιόν.

Κλείσιμο
Παράλληλα με τη συνάντηση οι ΗΠΑ ανέστειλαν την εφαρμογή κυρώσεων κατά της Συρίας για άλλες 180 ημέρες με εντολή του Τραμπ. Είναι, πάντως, αρκετά πιθανόν να αρθούν εντελώς, αλλά για αυτό θα χρειαστεί ψήφο από το Κογκρέσο.

O Αλ-Σαράα δήλωσε ότι προσέφερε στον Τραμπ συμβολικά δώρα, αντίγραφα αρχαίων συριακών αντικειμένων.


