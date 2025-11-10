Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Στον Λευκό Οίκο ο Αλ-Σαράα, πήρε «δώρο» από τον Τραμπ την αναστολή κυρώσεων κατά της Συρίας
Ο άλλοτε τζιχαντιστής έγινε δεκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον θεωρεί «σκληρό τύπο σε μια δύσκολη γειτονιά», αλλά, όπως είπε, «τα πάω πολύ καλά μαζί του»
Από όλες τις επισκέψεις ξένων ηγετών στον Λευκό Οίκο, αυτή του προσωρινού προέδρου της Συρίας, Αχμάντ αλ-Σαράα, σήμερα Δευτέρα είναι αυτή που αξίζει περισσότερο τον χαρακτηρισμό «ιστορική».
Η συνάντηση, που έγινε κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς τον ανοιχτό τρόπο των άλλων συναντήσεων με δεκάδες δημοσιογράφους, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 20:30 (ώρα Ελλάδας). Φωτογραφίες δόθηκαν πάντως από τη συριακή προεδρία.
Έξω πάντως από τον Λευκό Οίκο τον περίμεναν πολλοί Σύροι με σημαίες.
Video showing Ahmed al-Sharaa's arrival to the White House.pic.twitter.com/4zIacoSK7c— Clash Report (@clashreport) November 10, 2025
The Syrian presidency releases photos from Trump's meeting with al-Sharaa https://t.co/Jp3ZPWM8HN pic.twitter.com/QXNEblFbTY— Barak Ravid (@BarakRavid) November 10, 2025
Ahmed al-Sharaa greets Syrians who had gathered outside the White House. pic.twitter.com/F12WuA09Ts— Clash Report (@clashreport) November 10, 2025
Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε να πει μόνο καλά λόγια για τον καλεσμένο του. «Είναι δύσκολη γειτονιά και είναι σκληρός τύπος, αλλά τα πήγα πολύ καλά μαζί του και έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος με τη Συρία», είπε προ ημερών ο Τραμπ που είχε συναντήσει ξανά τον Σύρο ηγέτη.
Τι αποκόμισε όμως η Συρία από την επίσκεψη; Το «δώρο» των ΗΠΑ είναι η αναστολή για 180 ημέρες μιας σειράς κυρώσεων σε βάρος της Συρίας, βάσει του νόμου Caesar.
Μεταξύ άλλων, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιβάλλουν πλέον «ολοκληρωτικές κυρώσεις» κατά της Συρίας και πλέον η μεταφορά βασικών αγαθών αμερικανικής προέλευσης για πολιτική (μη στρατιωτική) χρήση, καθώς και λογισμικού και τεχνολογίας, επιτρέπεται πλέον χωρίς άδεια.
Παράλληλα, μένουν σε ισχύ κυρώσεις για τον Μπασάρ αλ-Άσαντ και τους συνεργάτες του, όσους παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους εμπόρους ναρκωτικών captagon (του ναρκωτικού των τζιχαντιστών) και άλλους «αποσταθεροποιητικούς παράγοντες της περιοχής».
Το Al-Jazeera σχολιάζει ότι δεν όσα περίμενε η Συρία, αλλά η επιθυμία του Αλ-Σαράα για μόνιμη άρση των κυρώσεων του νόμου Caesar προσκρούσει στο κλειστό Κογκρέσο λόγω του shutdown. Ο Τραμπ μπορεί να τις «παγώσει» για έξι μήνες και αυτό έκανε.
