Στον Λευκό Οίκο ο Αλ-Σαράα, πήρε «δώρο» από τον Τραμπ την αναστολή κυρώσεων κατά της Συρίας

Από όλες τις επισκέψεις ξένων ηγετών στον Λευκό Οίκο, αυτή του προσωρινού προέδρου της Συρίας,, σήμερα Δευτέρα είναι αυτή που αξίζει περισσότερο τον χαρακτηρισμό «ιστορική».Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο,, συνομιλητής με διεθνείς ηγέτες και πλέον στον Λευκό Οίκο. Πέρυσι τέτοιες ημέρες, όπως υπενθυμίζει το NBC, ο Αλ-Σαράα δεν θα μπορούσε να πατήσει το πόδι του στις ΗΠΑ λόγω της επικήρυξης των 10 εκατομμυρίων δολαρίων για το κεφάλι του.Διαρροές από το Οβάλ γραφείο αναφέρουν πως η Συρία έχει συμφωνήσει να είναι μέλος του συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον πόλεμο ενάντια στον ISIS.Σε αντάλλαγμα η Δαμασκός λαμβάνει άρση των αμερικανικών κυρώσεων, που αναμένεται να περάσουν από την Γερουσία μέχρι το τέλος του χρόνου παρά τις ενστάσεις του Τελ Αβίβ.Η συνάντηση, που έγινε κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς τον ανοιχτό τρόπο των άλλων συναντήσεων με δεκάδες δημοσιογράφους, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 20:30 (ώρα Ελλάδας). Φωτογραφίες δόθηκαν πάντως από τη συριακή προεδρία.Έξω πάντως από τον Λευκό Οίκο τον περίμεναν πολλοί Σύροι με σημαίες.