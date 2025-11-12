Σε διαθεσιμότητα ο υπουργός Δικαιοσύνης της Ουκρανίας εν μέσω του σκανδάλου 100 εκατ. δολαρίων στον ενεργειακό τομέα

Οι ουκρανικές αρχές έχουν ήδη απαγγείλει κατηγορίες σε επτά άτομα για την υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη - Ο Γκερμάν Γκαλουστσένκο είχε διατελέσει στο παρελθόν υπουργός Ενέργειας