Σεισμός τώρα στην Κύπρο, 5,2 Ρίχτερ στην Πάφο - Αισθητή σε αρκετές επαρχίες η δόνηση
Μετά την αρχική δόνηση, σημειώθηκε σειρά μετασεισμών με τον μεγαλύτερο να είναι της τάξης του 4,7 Ρίχτερ - Αναφορές για προβλήματα σε δίκτυα και επικοινωνίες
Σεισμός άνω των 5 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κύπρο στις 11:31 το πρωί της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου σε απόσταση περίπου 14 χιλιομέτρων ανατολικά της Πάφου.
Ο σεισμός είχε επίκεντρο στην περιοχή Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων, 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης της Πάφου και εστιακό βάθος 15 χιλιόμετρα.
Ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός σε ολόκληρη την Κύπρο και ιδιαίτερα στις επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Λευκωσίας. Έγινε επίσης αντιληπτός στα παράλια της ανατολικής Μεσογείου. Μάλιστα, υπάρχουν αρκετά αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ήταν μεγάλης διάρκειας.
Μετά την σεισμική δόνηση, που έγινε αισθητή σε όλη την Κύπρο, ακολούθησαν τουλάχιστον τρεις μετασεισμοί μεγέθους 3,5, 3,6 και 4,7 Ρίχτερ. Σύμφωνα με τα κυπριακά ΜΜΕ, γίνονται αναφορές για προβλήματα σε δίκτυα και επικοινωνίες.
Όπως μεταδίδει το Sigmalive.com, σημειώνεται ότι αρκετός κόσμος βγήκε πανικόβλητος σε ανοιχτούς χώρους, ενώ ήχησαν συστήματα συναγερμού.
Οι πρώτες εικόνες από τα social media
People gathering outside their offices in Nicosia after the earthquake in Paphos, Cyprus. pic.twitter.com/YrfIo5o2i1— Rutger (@HRutger14) November 12, 2025
Μιλώντας στο ΕΡΤnews για τον σεισμό στην Κύπρο ο Ευθύμιος Λέκκας σημείωσε: «Έντονη η σεισμική δραστηριότητα κοντά στην Πάφο. Υπήρξε και μετασεισμός των 4,5 Ρίχτερ. Είναι καλό που έχουμε έναν μετασεισμό. Είναι ακριβώς κάτω από την Πάφο. Ήταν πολύ ισχυρός και κυριάρχησε κατακόρυφη κίνηση δηλαδή ήταν έντονη η αίσθηση ότι πετάγονται τα πράγματα στον αέρα. Δεν έχουμε ακόμα εικόνα για ζημιές».
Σύμφωνα με την πυροσβεστική μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ζημιές ή οποιοιδήποτε τραυματισμοί.
Μαθητές σχολείου εκκένωσαν το κτήριο
Φωτογραφίες από τη Λευκωσία: Sigmalive.com - Philenews.com
