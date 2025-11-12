Σεισμός τώρα στην Κύπρο, 5,2 Ρίχτερ στην Πάφο - Αισθητή σε αρκετές επαρχίες η δόνηση

Οι πρώτες εικόνες από τα social media

Μιλώντας στο ΕΡΤnews για τον σεισμό στην Κύπρο ο Ευθύμιος Λέκκας σημείωσε: «Έντονη η σεισμική δραστηριότητα κοντά στην Πάφο. Υπήρξε και μετασεισμός των 4,5 Ρίχτερ. Είναι καλό που έχουμε έναν μετασεισμό. Είναι ακριβώς κάτω από την Πάφο. Ήταν πολύ ισχυρός και κυριάρχησε κατακόρυφη κίνηση δηλαδή ήταν έντονη η αίσθηση ότι πετάγονται τα πράγματα στον αέρα. Δεν έχουμε ακόμα εικόνα για ζημιές».Σύμφωνα με την πυροσβεστική μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ζημιές ή οποιοιδήποτε τραυματισμοί.Μαθητές σχολείου εκκένωσαν το κτήριοΦωτογραφίες από τη Λευκωσία: Sigmalive.com - Philenews.com