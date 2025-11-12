Σεισμός τώρα στην Κύπρο, 5,2 Ρίχτερ στην Πάφο - Αισθητή σε αρκετές επαρχίες η δόνηση
ΚΟΣΜΟΣ
Σεισμός τώρα Κύπρος Πάφος

Σεισμός τώρα στην Κύπρο, 5,2 Ρίχτερ στην Πάφο - Αισθητή σε αρκετές επαρχίες η δόνηση

Μετά την αρχική δόνηση, σημειώθηκε σειρά μετασεισμών με τον μεγαλύτερο να είναι της τάξης του 4,7 Ρίχτερ - Αναφορές για προβλήματα σε δίκτυα και επικοινωνίες

Σεισμός τώρα στην Κύπρο, 5,2 Ρίχτερ στην Πάφο - Αισθητή σε αρκετές επαρχίες η δόνηση
8 ΣΧΟΛΙΑ
Σεισμός άνω των 5 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κύπρο στις 11:31 το πρωί της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου σε απόσταση περίπου 14 χιλιομέτρων ανατολικά της Πάφου.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο στην περιοχή Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων, 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης της Πάφου και εστιακό βάθος 15 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός σε ολόκληρη την Κύπρο και ιδιαίτερα στις επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Λευκωσίας. Έγινε επίσης αντιληπτός στα παράλια της ανατολικής Μεσογείου. Μάλιστα, υπάρχουν αρκετά αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ήταν μεγάλης διάρκειας.

Η επίσημη ανακοίνωση για τον σεισμό των 5,3 Ρίχτερ


Μετά την σεισμική δόνηση, που έγινε αισθητή σε όλη την Κύπρο, ακολούθησαν τουλάχιστον τρεις μετασεισμοί μεγέθους 3,5, 3,6 και 4,7 Ρίχτερ. Σύμφωνα με τα κυπριακά ΜΜΕ, γίνονται αναφορές για προβλήματα σε δίκτυα και επικοινωνίες.

Σεισμός τώρα στην Κύπρο, 5,2 Ρίχτερ στην Πάφο - Αισθητή σε αρκετές επαρχίες η δόνηση


Κλείσιμο
Όπως μεταδίδει το Sigmalive.com, σημειώνεται ότι αρκετός κόσμος βγήκε πανικόβλητος σε ανοιχτούς χώρους, ενώ ήχησαν συστήματα συναγερμού.














Οι πρώτες εικόνες από τα social media



Μιλώντας στο ΕΡΤnews για τον σεισμό στην Κύπρο ο Ευθύμιος Λέκκας σημείωσε: «Έντονη η σεισμική δραστηριότητα κοντά στην Πάφο. Υπήρξε και μετασεισμός των 4,5 Ρίχτερ. Είναι καλό που έχουμε έναν μετασεισμό. Είναι ακριβώς κάτω από την Πάφο. Ήταν πολύ ισχυρός και κυριάρχησε κατακόρυφη κίνηση δηλαδή ήταν έντονη η αίσθηση ότι πετάγονται τα πράγματα στον αέρα. Δεν έχουμε ακόμα εικόνα για ζημιές».

Σύμφωνα με την πυροσβεστική μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ζημιές ή οποιοιδήποτε τραυματισμοί.

Μαθητές σχολείου εκκένωσαν το κτήριο 

Σεισμός τώρα στην Κύπρο, 5,2 Ρίχτερ στην Πάφο - Αισθητή σε αρκετές επαρχίες η δόνηση


Φωτογραφίες από τη Λευκωσία: Sigmalive.com - Philenews.com

Ειδήσεις σήμερα:

Αγκαλιά έπεσαν ο 3χρονος και ο 25χρονος από τη μάντρα στην Αχαΐα - Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

Πώς στήθηκε η απάτη με τα πολυτελή αυτοκίνητα χωρίς φόρο που αποκάλυψε η ΑΑΔΕ: Οι εταιρείες-βιτρίνες και τα ψευδή τιμολόγια «margin scheme»

O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης