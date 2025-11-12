Η Apple λανσάρει μια... τσέπη για το κινητό, που κοστίζει 230 δολάρια - Δείτε φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
Συσκευή τσέπης Apple iPhone Ιαπωνία

Η Apple λανσάρει μια... τσέπη για το κινητό, που κοστίζει 230 δολάρια - Δείτε φωτογραφίες

Συνεργαζόμενη με την ιαπωνική εταιρεία μόδας, Issey Miyake, η Apple βγάζει στην αγορά μια... limited edition τσέπη που όπως διαφημίζει, «χωράει όλα iPhone» - Η σύνδεση με τον Steve Jobs

Η Apple λανσάρει μια... τσέπη για το κινητό, που κοστίζει 230 δολάρια - Δείτε φωτογραφίες
13 ΣΧΟΛΙΑ
Αν κάποιος χρειαζόταν μια μοδάτη τσέπη για το κινητό του, τότε η Apple έχει τη λύση. Συνεργαζόμενη με τον ιαπωνικό οίκο μόδας Issey Miyake η αμερικανική εταιρεία λανσάρει ένα προϊόν που αποτελεί έναν ξεχωριστό τρόπο για να κουβαλά κάποιος το κινητό του τηλέφωνο.

Γνωστή για τα ακριβά, συχνά ελαστικά και μερικές φορές πολύ ακριβά ρούχα της, η Issey Miyake είναι μια εταιρεία μόδας που ιδρύθηκε από τον Ιάπωνα σχεδιαστή ο οποίος σχεδίασε και το θρυλικό μαύρο ζιβάγκο του Steve Jobs. Στη χθεσινή ανακοίνωση της Apple αναφέρεται ότι το iPhone Pocket έχει ένα πολύ ελαστικό ύφασμα και όταν αυτό τεντώνεται, επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν την οθόνη του iPhone τους, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορεί κάποιος να ελέγχει τις ειδοποιήσεις του χωρίς να βγάζει το τηλέφωνό του από το Pocket.


Όπως ισχυρίζεται η Apple στην ανακοίνωσή της, έχει σχεδιαστεί για να φοριέται με διάφορους τρόπους. Μπορείτε να το φορέσετε σαν τσάντα χειρός, να το περάσετε γύρω από το σώμα σας ή να το δέσετε σε μια τσάντα. Διατίθεται σε δύο βασικά σχέδια: με κοντό λουράκι, το οποίο διατίθεται σε οκτώ χρώματα και με μακρύ λουράκι, το οποίο διατίθεται σε τρία χρώματα. Η Molly Anderson, αντιπρόεδρος βιομηχανικού σχεδιασμού της Apple, ανέφερε ότι η χρωματική παλέτα έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζεται με τη σειρά iPhone, προσφέροντας «έναν κομψό και ευέλικτο τρόπο να μεταφέρετε το τηλέφωνο και τα αγαπημένα σας αντικείμενα».


Ως προϊόν Apple δεν θα μπορούσε να έρχεται και σε τιμή... ευκαιρίας. Το μοντέλο με το κοντό λουράκι βγαίνει από την εταιρεία στα 149,95 δολάρια και το μοντέλο με το μακρύ λουράκι φτάνει στα 229,95 δολάρια. «Ακριβώς πριν τις γιορτές, οι ειδικοί της Apple στα καταστήματα και στο διαδίκτυο μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες να συνδυάσουν διαφορετικά μήκη και χρώματα με το iPhone τους, να διαμορφώσουν το στυλ του iPhone Pocket και να αγοράσουν το νέο αγαπημένο τους αξεσουάρ», λέει η Apple στην ανακοίνωσή της.
Κλείσιμο

Πάντως αν θέλει κάποιος από την Ελλάδα να το αποκτήσει, ίσως χρειαστεί να κάνει κάποια πατέντα καθώς το iPhone Pocket θα είναι διαθέσιμο από την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στα καταστήματα Apple Store και στο Apple.com στη Γαλλία, την Κίνα, την Ιταλία, την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη, τη Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες

Ειδήσεις σήμερα

O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών

Σαν από ταινία σε στυλ Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη Ποκρόφσκ της Ουκρανίας με κάλυψη από την ομίχλη - Δείτε βίντεο

Οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο κοιμήθηκε ενώ ο συρμός έτρεχε με 80χλμ./ώρα - «Θεέ μου» φώναζαν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
13 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης