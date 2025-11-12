Η Apple λανσάρει μια... τσέπη για το κινητό, που κοστίζει 230 δολάρια - Δείτε φωτογραφίες
Συνεργαζόμενη με την ιαπωνική εταιρεία μόδας, Issey Miyake, η Apple βγάζει στην αγορά μια... limited edition τσέπη που όπως διαφημίζει, «χωράει όλα iPhone» - Η σύνδεση με τον Steve Jobs
Αν κάποιος χρειαζόταν μια μοδάτη τσέπη για το κινητό του, τότε η Apple έχει τη λύση. Συνεργαζόμενη με τον ιαπωνικό οίκο μόδας Issey Miyake η αμερικανική εταιρεία λανσάρει ένα προϊόν που αποτελεί έναν ξεχωριστό τρόπο για να κουβαλά κάποιος το κινητό του τηλέφωνο.
Γνωστή για τα ακριβά, συχνά ελαστικά και μερικές φορές πολύ ακριβά ρούχα της, η Issey Miyake είναι μια εταιρεία μόδας που ιδρύθηκε από τον Ιάπωνα σχεδιαστή ο οποίος σχεδίασε και το θρυλικό μαύρο ζιβάγκο του Steve Jobs. Στη χθεσινή ανακοίνωση της Apple αναφέρεται ότι το iPhone Pocket έχει ένα πολύ ελαστικό ύφασμα και όταν αυτό τεντώνεται, επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν την οθόνη του iPhone τους, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορεί κάποιος να ελέγχει τις ειδοποιήσεις του χωρίς να βγάζει το τηλέφωνό του από το Pocket.
Όπως ισχυρίζεται η Apple στην ανακοίνωσή της, έχει σχεδιαστεί για να φοριέται με διάφορους τρόπους. Μπορείτε να το φορέσετε σαν τσάντα χειρός, να το περάσετε γύρω από το σώμα σας ή να το δέσετε σε μια τσάντα. Διατίθεται σε δύο βασικά σχέδια: με κοντό λουράκι, το οποίο διατίθεται σε οκτώ χρώματα και με μακρύ λουράκι, το οποίο διατίθεται σε τρία χρώματα. Η Molly Anderson, αντιπρόεδρος βιομηχανικού σχεδιασμού της Apple, ανέφερε ότι η χρωματική παλέτα έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζεται με τη σειρά iPhone, προσφέροντας «έναν κομψό και ευέλικτο τρόπο να μεταφέρετε το τηλέφωνο και τα αγαπημένα σας αντικείμενα».
Ως προϊόν Apple δεν θα μπορούσε να έρχεται και σε τιμή... ευκαιρίας. Το μοντέλο με το κοντό λουράκι βγαίνει από την εταιρεία στα 149,95 δολάρια και το μοντέλο με το μακρύ λουράκι φτάνει στα 229,95 δολάρια. «Ακριβώς πριν τις γιορτές, οι ειδικοί της Apple στα καταστήματα και στο διαδίκτυο μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες να συνδυάσουν διαφορετικά μήκη και χρώματα με το iPhone τους, να διαμορφώσουν το στυλ του iPhone Pocket και να αγοράσουν το νέο αγαπημένο τους αξεσουάρ», λέει η Apple στην ανακοίνωσή της.
Πάντως αν θέλει κάποιος από την Ελλάδα να το αποκτήσει, ίσως χρειαστεί να κάνει κάποια πατέντα καθώς το iPhone Pocket θα είναι διαθέσιμο από την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στα καταστήματα Apple Store και στο Apple.com στη Γαλλία, την Κίνα, την Ιταλία, την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη, τη Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες
Apple has launched the new iPhone Pocket, a new limited edition designer strap accessory 🚨— Apple Hub (@theapplehub) November 11, 2025
You can order one today and will be available this Friday in either short or long sizes for $149.95 and $229.95 respectively pic.twitter.com/dg3sjs6xKI
The iPhone Pocket is a completely new type of pocket — one that offers a fresh way to carry your iPhone.#iPhonePocket designed by #ISSEYMIYAKE for #Apple— Nobi Hayashi 林信行 (@nobi) November 11, 2025
my article on Medium:
https://t.co/YKElY6qpjY
photo courtesy of Apple, Inc.
movie courtesy of Issey Miyake Inc. pic.twitter.com/a1bGSamQEo
Issey Miyake x Apple “Iphone Pocket” ! pic.twitter.com/ih7bZMNPoB— Outlander Magazine (@StreetFashion01) November 11, 2025
