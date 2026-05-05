Έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας, στον αέρα η κυβέρνηση συνασπισμού
Η Βουλή της Ρουμανίας ψήφισε την απομάκρυνση του πρωθυπουργού Ιλιέ Μπολογιάν κατά του οποίου είχε γίνει πρόταση μομφής.

Συνολικά 281 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της πρότασης μομφής, σαφώς περισσότεροι από τους 233 που απαιτούνταν για την έγκριση της πρότασης.

Το μεγαλύτερο κόμμα, οι αριστεροί Σοσιαλδημοκράτες, αποχώρησαν τον Απρίλιο από τον τετρακομματικό συνασπισμό του Μπολόγιαν και ένωσαν τις δυνάμεις τους με την ακροδεξιά αντιπολίτευση για να ζητήσουν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Οι Σοσιαλδημοκράτες είχαν έρθει πολλές φορές σε σύγκρουση με τον Μπολογιάν, που θεωρείται φιλελεύθερος πολιτικός, σχετικά με τα μέτρα λιτότητας για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Ο Ρουμάνος πρόεδρος Νικούσορ Νταν θα προσπαθήσει να ανασυγκροτήσει τον συνασπισμό με διαφορετικό πρωθυπουργό. Όπως επισημαίνει το BBC, προσπάθησε να διαβεβαιώσει ότι η Ρουμανία θα διατηρήσει τη φιλοευρωπαϊκή της στάση.

Αναμένεται να ορίσει ένα διαφορετικό μέλος του κόμματος του Μπολογιάν -ή ενδεχομένως έναν τεχνοκράτη- για να ηγηθεί μιας νέας κυβέρνησης. Ο Μπολόγιαν θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα του πρωθυπουργού μέχρι να εγκριθεί η νέα κυβέρνηση.

Οι εκλογές είναι προγραμματισμένο να γίνουν το 2028 και είναι απίθανο να διεξαχθούν πρόωρα.

Η κυβέρνηση συνασπισμού του Μπολογιάν ανέλαβε την εξουσία πριν από 10 μήνες, στο πλαίσιο των προσπαθειών να αναχαιτιστεί η άνοδος της ακροδεξιάς «Συμμαχίας για την Ενότητα των Ρουμάνων» (AUR), η οποία κέρδισε το ένα τρίτο των εδρών στο κοινοβούλιο.

Ο Νταν κέρδισε τις προεδρικές εκλογές τον περασμένο Μάιο, μέσα σε τεταμένο κλίμα αφότου η νίκη της Ακροδεξιάς στις εκλογές του 2025 ακυρώθηκε λόγω καταγγελιών για εκλογική απάτη και ρωσική παρέμβαση.

Η συμμαχία είχε αρχίσει να μειώνει το έλλειμμα, αλλά οι τριβές με τους Σοσιαλδημοκράτες εντάθηκαν καθώς η εκλογική βάση της Αριστεράς επλήγη από τα μέτρα λιτότητας. Το κόμμα έχει δηλώσει πάντως ότι είναι έτοιμο να επανενταχθεί σε φιλοευρωπαϊκή συμμαχία υπό διαφορετικό πρωθυπουργό.
