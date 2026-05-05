Εκτός λειτουργίας τεράστιο διυλιστήριο στη Ρωσία λόγω φωτιάς μετά από ουκρανική επίθεση με drones, βίντεο και φωτογραφίες
Το διυλιστήριο Κιρίσι έχει δεχθεί αρκετές επιθέσεις από μη επανδρωμένα αεροσκάφη εφέτος, με την μεγαλύτερη να σημειώνεται τον πριν λίγες ώρες
Η εταιρεία Surgutneftegaz, η οποία ελέγχει το διυλιστήριο, δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.
Οι πηγές που μίλησαν στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος σε σχέση με την εν λόγω κατάσταση, ανέφεραν ότι τρείς από τις τέσσερις μονάδες του διυλιστηρίου υπέστησαν ζημιές από την επίθεση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Fire reported at KINEF refinery in Kirishi— ZSU News (@ZSUNews) May 5, 2026
NASA FIRMS data indicates a large fire at the Kirishinefteorgsintez refinery following a strike overnight.
The facility is the second-largest oil refinery in Russia, producing a wide range of petroleum products and petrochemicals. pic.twitter.com/H4MEVm6e80
Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση των ζημιών στις μονάδες, ανέφεραν οι πηγές, προσθέτοντας ότι αρκετές δευτερεύουσες μονάδες έχουν επίσης υποστεί ζημιές.
Ο κυβερνήτης της περιοχής του Λένινγκραντ Αλεξάντερ Ντροζντένκο δήλωσε νωρίς σήμερα ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην ζώνη που βρίσκεται το Κιρίσι.
Το διυλιστήριο Κιρίσι έχει δεχθεί αρκετές επιθέσεις από μη επανδρωμένα αεροσκάφη εφέτος, με την μεγαλύτερη να σημειώνεται τον Μάιο.
Η δυναμικότητα του διυλιστηρίου κυμαίνεται στους 20 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ημερησίως ή περίπου στα 400.000 βαρέλια ημερησίως. Το διυλιστήριο επεξεργαζόταν περίπου 18 εκατομμύρια τόνους ετησίως τα τελευταία χρόνια, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 7% του συνολικού όγκου διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας.
Kirishi, Leningrad Oblast. KINEF LLC (Kirishinefteorgsintez) was successfully attacked.— big ben (@alternative_war) May 5, 2026
Kirishinefteorgsintez LLC (KINEF) is the largest oil refinery in northwestern Russia, located in the Leningrad Region (Kirishi) and part of the Surgutneftegaz group. The company processes oil… pic.twitter.com/RfVKJFqItM
Παράλληλα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 32 τραυματίσθηκαν σε ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή Τσουβάσια της Ρωσίας, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο τον κυβερνήτη της περιοχής.
Δύο νεκροί και 32 τραυματίες στην Τσουβάσια
Μεταξύ των τραυματιών είναι και ένα παιδί, σύμφωνα με το TASS.
