Εκτός λειτουργίας τεράστιο διυλιστήριο στη Ρωσία λόγω φωτιάς μετά από ουκρανική επίθεση με drones, βίντεο και φωτογραφίες
Το τεράστιο διυλιστήριο Kirishinefteorgsintez (Κιρίσι) της Ρωσίας διέκοψε σήμερα την επεξεργασία πετρελαίου μετά τις επιθέσεις που δέχθηκε από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι οποίες προκάλεσαν ζημιές σε μονάδες του διυλιστηρίου και πυρκαγιά, δήλωσαν δύο πηγές του κλάδου.

Η εταιρεία Surgutneftegaz, η οποία ελέγχει το διυλιστήριο, δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Οι πηγές που μίλησαν στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος σε σχέση με την εν λόγω κατάσταση, ανέφεραν ότι τρείς από τις τέσσερις μονάδες του διυλιστηρίου υπέστησαν ζημιές από την επίθεση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση των ζημιών στις μονάδες, ανέφεραν οι πηγές, προσθέτοντας ότι αρκετές δευτερεύουσες μονάδες έχουν επίσης υποστεί ζημιές.

Ο κυβερνήτης της περιοχής του Λένινγκραντ Αλεξάντερ Ντροζντένκο δήλωσε νωρίς σήμερα ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην ζώνη που βρίσκεται το Κιρίσι.

Το διυλιστήριο Κιρίσι έχει δεχθεί αρκετές επιθέσεις από μη επανδρωμένα αεροσκάφη εφέτος, με την μεγαλύτερη να σημειώνεται τον Μάιο.

Η δυναμικότητα του διυλιστηρίου κυμαίνεται στους 20 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ημερησίως ή περίπου στα 400.000 βαρέλια ημερησίως. Το διυλιστήριο επεξεργαζόταν περίπου 18 εκατομμύρια τόνους ετησίως τα τελευταία χρόνια, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 7% του συνολικού όγκου διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας.


Δύο νεκροί και 32 τραυματίες στην Τσουβάσια

Παράλληλα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 32 τραυματίσθηκαν σε ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή Τσουβάσια της Ρωσίας, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο τον κυβερνήτη της περιοχής.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και ένα παιδί, σύμφωνα με το TASS.

