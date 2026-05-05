H Ναργκίς Μοχαμαντί είναι μεταξύ ζωής και θανάτου, δηλώνει η δικηγόρος της νομπελίστριας
«Ποτέ δεν είχαμε φοβηθεί τόσο πολύ για τη ζωή της» τόνισε
Η Ιρανή Ναργκίς Μοχαμαντί, νομπελίστρια Ειρήνης που κρατείται στο Ιράν από τον Δεκέμβριο, είναι «μεταξύ ζωής και θανάτου» μετά την κατεπείγουσα εισαγωγή της στο νοσοκομείο το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τη δικηγόρο της.
«Ποτέ δεν είχαμε φοβηθεί τόσο πολύ για τη ζωή της Ναργκίς, υπάρχει κίνδυνος ανά πάσα στιγμή να μας αφήσει» δήλωσε σήμερα η Σιρίν Αρντακανί κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου από την επιτροπή υποστήριξής της στο Παρίσι.
Η Μοχαμαντί κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2023 ενώ βρισκόταν στη φυλακή για την εκστρατεία της υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και της κατάργησης της θανατικής ποινής στο Ιράν. Φέρεται να υπέστη έμφραγμα στα τέλη Μαρτίου και διακομίστηκε σε νοσοκομείο στο βορειοδυτικό Ιράν την 1η Μαΐου καθώς η υγεία της παρουσίαζε ραγδαία επιδείνωση, σύμφωνα με την οικογένειά της.
«Υποφέρει από τρομερούς πονοκεφάλους, ναυτία και πόνο στο στήθος. Αυτό είναι για το οποίο ανησυχούμε πολύ, η καρδιά της», είπε ο αδερφός της Χαμιντρεζά Μοχαμαντί σε συνέντευξή του τη Δευτέρα στο Reuters.
Το επαρχιακό νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται δεν μπορεί να της παράσχει την κατάλληλη φροντίδα, είπε.
