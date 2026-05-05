Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος
Δύο νεκροί από αμερικανικό χτύπημα σε σκάφος ύποπτο για μεταφορά ναρκωτικών στην Καραϊβική, βίντεο
Δύο νεκροί από αμερικανικό χτύπημα σε σκάφος ύποπτο για μεταφορά ναρκωτικών στην Καραϊβική, βίντεο
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων δύο είναι οι νεκροί από το χτύπημα, αυξάνοντας σε τουλάχιστον 187 νεκρούς τον απολογισμό της στρατιωτικής εκστρατείας κατά των ναρκωτικών
Αμερικανικό πλήγμα εναντίον σκάφους ύποπτου για «συμμετοχή σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών» σκότωσε χθες δύο ανθρώπους στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, ανακοίνωσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, αυξάνοντας σε τουλάχιστον 187 νεκρούς τον απολογισμό αυτής της επίμαχης στρατιωτικής εκστρατείας κατά των ναρκωτικών.
«Το σκάφος ταξίδευε κατά μήκος γνωστών διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και συμμετείχε σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών» όταν πραγματοποιήθηκε η επίθεση χθες Δευτέρα, ανακοίνωσε μέσω του X η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση που είναι αρμόδια για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (Southcom).
Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν αναλάβει την ευθύνη για τουλάχιστον οχτώ πλήγματα αυτού του τύπου τον Απρίλιο, αυξάνοντας σε τουλάχιστον 187 τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.
Δείτε βίντεο
Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει παράσχει καμιά απόδειξη ότι τα σκάφη που στοχοθετούνται εμπλέκονται πράγματι σε λαθρεμπόριο.
Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ καταγγέλλουν τα πλήγματα αυτά ως παράνομες εξωδικαστικές εκτελέσεις.
«Το σκάφος ταξίδευε κατά μήκος γνωστών διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και συμμετείχε σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών» όταν πραγματοποιήθηκε η επίθεση χθες Δευτέρα, ανακοίνωσε μέσω του X η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση που είναι αρμόδια για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (Southcom).
Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν αναλάβει την ευθύνη για τουλάχιστον οχτώ πλήγματα αυτού του τύπου τον Απρίλιο, αυξάνοντας σε τουλάχιστον 187 τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.
Δείτε βίντεο
On May 4, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/8S1feXpSiL— U.S. Southern Command (@Southcom) May 5, 2026
Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει παράσχει καμιά απόδειξη ότι τα σκάφη που στοχοθετούνται εμπλέκονται πράγματι σε λαθρεμπόριο.
Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ καταγγέλλουν τα πλήγματα αυτά ως παράνομες εξωδικαστικές εκτελέσεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα