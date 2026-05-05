Ομπάμα: Υπήρξε ένταση στον γάμο μου λόγω της πολιτικής
Για τις επιπτώσεις που είχε στην προσωπική του ζωή η συνέχιση της πολιτικής του δραστηριότητας μετά την προεδρία μίλησε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, σε συνέντευξή του στο περιοδικό The New Yorker.
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι η πίεση να συμμετέχει ενεργά στις εκστρατείες του Δημοκρατικού Κόμματος μετά την αποχώρησή του από την εξουσία δημιούργησε «πραγματική ένταση» στον γάμο του με τη σύζυγό του, Μισέλ Ομπάμα. Όπως είπε, η ίδια επιθυμεί να περνά περισσότερο χρόνο μαζί του και να απολαμβάνουν τη ζωή τους μακριά από τις πολιτικές υποχρεώσεις, σημειώνοντας ότι η κατάσταση αυτή την απογοητεύει.
Μεταξύ άλλων, ο ίδιος εξήγησε ότι η στάση και οι επιλογές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον οδήγησαν να παραμείνει πιο ενεργός απ’ όσο θα επιθυμούσε. Παράλληλα, υπερασπίστηκε την περιορισμένη δημόσια παρουσία του, επισημαίνοντας ότι η υπερβολική έκθεση θα αποδυνάμωνε τον αντίκτυπο των παρεμβάσεών του.
Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Gallup για το 2025, ο Ομπάμα παραμένει ο δημοφιλέστερος εν ζωή πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, με ποσοστό αποδοχής που προσεγγίζει το 60% και ιδιαίτερα υψηλή απήχηση στους ψηφοφόρους των Δημοκρατικών. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι δεν επιθυμεί να μετατραπεί σε σχολιαστή της επικαιρότητας, τονίζοντας πως μια τέτοια επιλογή θα τον απομάκρυνε από τον ρόλο του πολιτικού ηγέτη.
Παράλληλα, σχολίασε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εκτιμώντας ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πέτυχε τους στόχους του ως προς τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν κατά τη διάρκεια της προεδρίας Τραμπ. Ο Ομπάμα εξέφρασε επιφυλάξεις για το κατά πόσο οι εξελίξεις αυτές εξυπηρετούν τα συμφέροντα τόσο του Ισραήλ όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών.
