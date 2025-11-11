Η Κινέζα βασίλισσα των crypto που ξέπλυνε 5 δισ. σε Bitcoin - Εξαπάτησε πάνω από 100.000 πολίτες και ήθελε να… αγοράσει κρατίδιο

Κλείσιμο

Η Qian Zhimin, που παρουσιάστηκε ως επιτυχημένη επιχειρηματίας της τεχνολογίας και φιλάνθρωπος, κατηγορείται ότι εξαπάτησε δεκάδες χιλιάδες Κινέζους πολίτες, κυρίως συνταξιούχους, πείθοντάς τους να επενδύσουν σε εταιρεία που υποσχόταν «υψηλές αποδόσεις» μέσω εξόρυξης Bitcoin και καινοτόμων ιατρικών τεχνολογιών.Στην πραγματικότητα, όπως διαπίστωσε η αστυνομία, η εταιρεία Lantian Gerui (ή Bluesky Greet) ήταν ένα περίτεχνο Ponzi scheme (πυραμίδα) – χρηματοδοτούσε τους παλιούς επενδυτές με τα χρήματα των νέων.Όταν η κινεζική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα το 2017, η Zhimin διέφυγε από τη χώρα με ψεύτικο διαβατήριο και εγκαταστάθηκε σε πολυτελή έπαυλη στο Hampstead του βόρειου Λονδίνου, με ενοίκιο 18.000 ευρώ τον μήνα. Προκειμένου να μετατρέψει την περιουσία της σε μετρητά και ακίνητα, παρουσιάστηκε ως κληρονόμος συλλογής διαμαντιών και αντίκας και στρατολόγησε μία πρώην εργαζόμενη σε εστιατόριο ως προσωπική βοηθό για να διαχειριστεί τις συναλλαγές.Η Metropolitan Police εισέβαλε στο σπίτι της ένα χρόνο αργότερα και ανακάλυψε σκληρούς δίσκους με δεκάδες χιλιάδες Bitcoin, σε μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις κρυπτονομισμάτων που έχουν γίνει ποτέ στη Βρετανία. Σύμφωνα με το BBC, η αξία της κατάσχεσης έχει πολλαπλασιαστεί πάνω από 20 φορές από τότε που έφτασε στη χώρα.Στην Κίνα, η εταιρεία της Zhimin είχε προσελκύσει πάνω από 40 δισ. γουάν (5,6 δισ. δολάρια) από περίπου 120.000 επενδυτές. Οι καθημερινές «αποδόσεις» έδιναν στους πελάτες την ψευδαίσθηση επιτυχίας, ενώ στην πραγματικότητα τα κέρδη προέρχονταν από νέα κεφάλαια. Η επιχείρηση προωθούσε έντονα πατριωτικά και κοινωνικά μηνύματα — με συνθήματα όπως «να αγαπάμε τους ηλικιωμένους με πάθος πρώτου έρωτα» — και οργάνωνε εκδηλώσεις με την παρουσία πολιτικών προσώπων, ακόμη και του γαμπρού του Μάο Τσε Τουνγκ, ενισχύοντας την ψευδαίσθηση νομιμότητας.Η Zhimin, που χρησιμοποιούσε τα ψευδώνυμα Huahua και Little Flower, διατηρούσε μυστικότητα και επικοινωνούσε με τους επενδυτές της μέσα από ποιήματα και αναρτήσεις στα social media. Στο προσωπικό της ημερολόγιο, ωστόσο, αποκάλυπτε μεγαλεπήβολα σχέδια: να ιδρύσει διεθνή τράπεζα, να αγοράσει κάστρο στη Σουηδία και να γίνει «βασίλισσα του Liberland», ενός μικροκράτους στα σύνορα Σερβίας–Κροατίας.Η Zhimin συνελήφθη στο Γιορκ τον Απρίλιο του 2023, όπου διέμενε με τέσσερα άτομα που εργάζονταν παράνομα για εκείνη ως φύλακες και οικιακοί βοηθοί. Αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ήταν θύμα πολιτικής καταστολής από την Κίνα, αλλά τον περασμένο Σεπτέμβριο παραδέχθηκε την ενοχή της για ξέπλυμα χρήματος και κατοχή παράνομων κεφαλαίων.Η υπόθεση, που εκδικάζεται στο Southwark Crown Court, περιλαμβάνει και πολιτική διαδικασία “proceeds of crime” που θα καθορίσει την τύχη των κρυπτονομισμάτων. Χιλιάδες Κινέζοι επενδυτές προετοιμάζουν αγωγές για να αποδείξουν τη συμμετοχή τους και να διεκδικήσουν μέρος της περιουσίας. Ό,τι απομείνει, αν δεν υπάρξουν επιβεβαιωμένες αξιώσεις, ενδέχεται να περάσει στο βρετανικό δημόσιο, προκαλώντας συζητήσεις για ενδεχόμενο όφελος του Υπουργείου Οικονομικών.Ο δικηγόρος ενός από τους επενδυτές σημειώνει ότι η διαδικασία θα είναι δύσκολη, καθώς πολλοί δεν είχαν κάνει τις μεταφορές απευθείας στην εταιρεία αλλά μέσω τοπικών προωθητών. Εν τω μεταξύ, η βρετανική Εισαγγελία (CPS) εξετάζει τη δημιουργία μηχανισμού αποζημίωσης για όσους δεν έχουν νομική εκπροσώπηση.Πολλοί από τους εξαπατημένους επενδυτές έχουν υποστεί δραματικές συνέπειες. Ο κ. Yu, ένας εξ αυτών, δήλωσε στο BBC ότι έχασε τα πάντα και η απάτη διέλυσε τον γάμο του. Άλλοι επενδυτές, όπως είπε, έφτασαν σε απόγνωση ή ακόμα και στον θάνατο, μη μπορώντας να αντέξουν οικονομικά την ιατρική τους φροντίδα.«Αν συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία, ελπίζουμε ότι η βρετανική κυβέρνηση θα δείξει κατανόηση», είπε. «Μόνο αυτό το απόθεμα Bitcoin μπορεί να μας επιστρέψει κάτι από όσα χάσαμε».