Πολύωρη συνάντηση Ρούμπιο και Φιντάν στον Λευκό Οίκο
Πολύωρη συνάντηση Ρούμπιο και Φιντάν στον Λευκό Οίκο
H συνάντηση των δύο υπουργών έγινε παράλληλα με αυτή του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Συρίας Άχμεντ αλ-Σαράα
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είχε τη Δευτέρα μακρά συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον ομόλογό του Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η συνάντηση των δύο υπουργών κράτησε περίπου δυόμισι ώρες.
Έγινε παράλληλα με τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Συρίας Άχμεντ αλ-Σαράα.
Το περιεχόμενο της συνάντησης Φιντάν και Ρούμπιο, όπως και το ποιοι συμμετείχαν σε αυτή παραμένει, για την ώρα άγνωστο.
Ειδήσεις σήμερα:
Πολιτική θύελλα στη Βρετανία για το «πειραγμένο» βίντεο του Αμερικανού προέδρου στο BBC - Δεν αρκούν στον Τραμπ οι παραιτήσεις, απειλεί με νομικές ενέργειες
Ισόβια ξανά στους δύο Ρουμάνους για τη δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα - Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά
Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η συνάντηση των δύο υπουργών κράτησε περίπου δυόμισι ώρες.
Έγινε παράλληλα με τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Συρίας Άχμεντ αλ-Σαράα.
Το περιεχόμενο της συνάντησης Φιντάν και Ρούμπιο, όπως και το ποιοι συμμετείχαν σε αυτή παραμένει, για την ώρα άγνωστο.
Ειδήσεις σήμερα:
Πολιτική θύελλα στη Βρετανία για το «πειραγμένο» βίντεο του Αμερικανού προέδρου στο BBC - Δεν αρκούν στον Τραμπ οι παραιτήσεις, απειλεί με νομικές ενέργειες
Ισόβια ξανά στους δύο Ρουμάνους για τη δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα - Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά
Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα