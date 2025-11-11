ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πολύωρη συνάντηση Ρούμπιο και Φιντάν στον Λευκό Οίκο

H συνάντηση των δύο υπουργών έγινε παράλληλα με αυτή του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Συρίας Άχμεντ αλ-Σαράα

Πολύωρη συνάντηση Ρούμπιο και Φιντάν στον Λευκό Οίκο
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είχε τη Δευτέρα μακρά συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον ομόλογό του Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η συνάντηση των δύο υπουργών κράτησε περίπου δυόμισι ώρες.

Έγινε παράλληλα με τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Συρίας Άχμεντ αλ-Σαράα.

Το περιεχόμενο της συνάντησης Φιντάν και Ρούμπιο, όπως και το ποιοι συμμετείχαν σε αυτή παραμένει, για την ώρα άγνωστο.


