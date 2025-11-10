Στα... τάρταρα η δημοτικότητα του Μερτς - Μόλις το 18% των Γερμανών θα ήθελε να τον δει να διεκδικεί την επανεκλογή του
Πικρό «δώρο» για τον Γερμανό καγκελάριο εν όψει των εβδομηκοστών γενεθλίων του

Μόλις το 18% των Γερμανών θα επικροτούσε ενδεχόμενη απόφαση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς να διεκδικήσει την επανεκλογή του, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που δημοσιεύτηκαν σήμερα.

Στη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό του δικτύου RTL, το 73% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν θα επικροτούσε ενδεχόμενη απόφαση του επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) να θέσει υποψηφιότητα στις ομοσπονδιακές εκλογές του 2029.

Ακόμη και μεταξύ των υποστηρικτών της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU), το 41% των 1.002 πολιτών που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση τάσσεται κατά ενδεχόμενης προσπάθειας του Μερτς να διεκδικήσει μια δεύτερη θητεία στην καγκελαρία, έναντι 47% που θα την επικροτούσε.

Σε ό, τι αφορά την ηλικία του Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος αύριο Τρίτη θα γιορτάσει τα 70ά του γενέθλια, το 52% των ερωτηθέντων εξέφρασε την άποψη πως θα ήταν καλύτερα αν ο καγκελάριος ήταν νεότερος.

