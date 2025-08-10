Δημοσκόπηση-καμπανάκι για τον Φρίντριχ Μερτς: Δυσαρεστημένο το 60% των Γερμανών

Η πλειοψηφία των πολιτών δεν βλέπει βελτίωση σε σχέση με την κυβέρνηση Σολτς, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αδυναμία εξασφάλισης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας