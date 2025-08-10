Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Δημοσκόπηση-καμπανάκι για τον Φρίντριχ Μερτς: Δυσαρεστημένο το 60% των Γερμανών
Η πλειοψηφία των πολιτών δεν βλέπει βελτίωση σε σχέση με την κυβέρνηση Σολτς, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αδυναμία εξασφάλισης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας
Λίγο προτού συμπληρώσει εκατό ημέρες στην εξουσία, νέα δημοσκόπηση καταγράφει ότι η πλειοψηφία των Γερμανών δηλώνει δυσαρεστημένη για τις επιδόσεις της κυβέρνησης υπό την ηγεσία των συντηρητικών και προσωπικά του καγκελάριου της χώρας, του Φρίντριχ Μερτς.
Η δημοσκόπηση αυτή, που διενεργήθηκε από το ινστιτούτο INSA για λογαριασμό της κυριακάτικης έκδοσης της ταμπλόιντ Bild, υποδεικνύει πως το 60% των ερωτηθέντων είναι δυσαρεστημένο με τις επιδόσεις του κυβερνητικού «μεγάλου» συνασπισμού και μόλις το 27% εκφράζει ικανοποίηση. Το 13% του δείγματος δεν απάντησε.
Η δημοσκόπηση έγινε σε δείγμα 1.004 ψηφοφόρων από την 7η ως την 8η Αυγούστου και το περιθώριο στατιστικού σφάλματος είναι ±2,9%.
Στις αρχές Ιουνίου, περίπου έναν μήνα αφότου ανέλαβε το νέο σχήμα, υπό τη συντηρητική παράταξη των χριστιανοδημοκρατών και των χριστιανοκοινωνιστών (CDU/CSU), με εταίρους τους σοσιαλδημοκράτες (SPD) καταγραφόταν υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης των ψηφοφόρων (37%), ωστόσο και τότε οι δυσαρεστημένοι πλειοψηφούσαν καθαρά (44%).
Το ποσοστό όσων εκφέρουν θετική άποψη για τον καγκελάριο Μερτς είναι παρόμοιο (30%), με αυτό των Γερμανών που εκφράζουν δυσαρέσκεια να βρίσκεται στο 59%.
Συγκριτικά, θυμίζει η Bild, το 43% εξέφραζε ικανοποίηση για τις επιδόσεις του σοσιαλδημοκράτη τότε καγκελάριου Όλαφ Σολτς έπειτα από τις πρώτες εκατό ημέρες του στην εξουσία τον Μάρτιο του 2022, ενώ το 41% εξέφραζε δυσαρέσκεια.
Κατά τη δημοσκόπηση που δημοσιεύεται σήμερα, χονδρικά το ένα τέταρτο του δείγματος (το 26%) κρίνει πως ο κ. Μερτς τα πάει –μάλλον– καλύτερα από τον κ. Σολτς, το 41% δεν βλέπει ουσιαστική διαφορά, ενώ το 27% θεωρεί πως τα πάει –μάλλον– χειρότερα.
Για τις επιδόσεις της κυβέρνησης συνολικά, το 28% εκτιμά πως τα πάει μάλλον καλύτερα από την κυβέρνηση Σολτς, το 24% ότι τα πάει μάλλον χειρότερα, ενώ το 38% δεν βλέπει ουσιαστική διαφορά.
Με βάση την έρευνα, ο συνασπισμός του κ. Μερτς δεν θα εξασφάλιζε αν γίνονταν νέες εκλογές σήμερα ποσοστό ικανό να του εξασφαλίσει πλειοψηφία των εδρών στην κάτω Βουλή.
Τα ποσοστά των CDU/CSU και SPD θα παρέμεναν συγκριτικά σταθερά (27% και 15% αντίστοιχα), η ακροδεξιά παράταξη Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) θα αναδεικνυόταν δεύτερο κόμμα με το 25%, οι Πράσινοι θα εξασφάλιζαν το 11% και η παράταξη Η Αριστερά (Die Linke) το 9%.
Τόσο το λαϊκιστικό κόμμα Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (4%) όσο και οι Ελεύθεροι Δημοκράτες (4%, +1) θα έμεναν εκτός κοινοβουλίου.
