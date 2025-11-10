Ινδία: Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο, ένα εμβληματικό μνημείο στο Νέο Δελχί
Ινδία: Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο, ένα εμβληματικό μνημείο στο Νέο Δελχί

Περίπου 30 οι τραυματίες - Σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα, κηρύχθηκε κατάσταση συναγερμού στην ινδική πρωτεύουσα μετά την έκρηξη

Ινδία: Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο, ένα εμβληματικό μνημείο στο Νέο Δελχί
Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε σταθμό Μετρό, κοντά στο Κόκκινο Φρούριο, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία του Νέου Δελχί, σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της ινδικής πρωτεύουσας, μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα, με αναφορές να μιλούν για τουλάχιστον 11 νεκρούς και 30 τραυματίες.

Εικόνες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν φλόγες και καπνό να υψώνεται από περισσότερα από ένα οχήματα σε δρόμο με κυκλοφοριακή συμφόρηση που βρίσκεται κοντά σε έναν σταθμό του μετρό στη παλιά πόλη του Νέου Δελχί.



Πυροσβεστικά οχήματα και μια ομάδα της αστυνομίας έχουν σπεύσει στο σημείο, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV.



Σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα, κηρύχθηκε κατάσταση συναγερμού στην ινδική πρωτεύουσα μετά την έκρηξη.

Το Κόκκινο Φρούριο είναι φρούριο του 17ου αιώνα, της περιόδου αυτοκρατορίας Μουγκάλ, που βρίσκεται στην παλιά πόλη και αποτελεί δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.


