Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Ινδία: Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο, ένα εμβληματικό μνημείο στο Νέο Δελχί
Περίπου 30 οι τραυματίες - Σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα, κηρύχθηκε κατάσταση συναγερμού στην ινδική πρωτεύουσα μετά την έκρηξη
Εικόνες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν φλόγες και καπνό να υψώνεται από περισσότερα από ένα οχήματα σε δρόμο με κυκλοφοριακή συμφόρηση που βρίσκεται κοντά σε έναν σταθμό του μετρό στη παλιά πόλη του Νέου Δελχί.
An explosion was reported in a car near Gate No. 1 of Delhi’s Red Fort metro station. Atleast 8 people have been killed and several people are reported injured.— The Indian Express (@IndianExpress) November 10, 2025
The exact cause of the blast is yet to be determined.
Map: Google Earth Studio pic.twitter.com/98v519tIJ2
Πυροσβεστικά οχήματα και μια ομάδα της αστυνομίας έχουν σπεύσει στο σημείο, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV.
8 killed in explosion near Red Fort in Delhi— Bruce Wayne (@Brucewayne7x) November 10, 2025
At least eight people were killed and several others were injured after an explosion took place near the Red Fort. pic.twitter.com/6je1gbyrGR
Σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα, κηρύχθηκε κατάσταση συναγερμού στην ινδική πρωτεύουσα μετά την έκρηξη.
An explosion occurred near Gate 1 of the Red Fort Metro station in New Delhi, India. According to Indian media reports, eight people have died and 15 others are injured. Authorities have not yet confirmed the nature of the blast. pic.twitter.com/kZl3pNMQnt— THE GLOBAL DECIPHER (@Global_Decipher) November 10, 2025
Το Κόκκινο Φρούριο είναι φρούριο του 17ου αιώνα, της περιόδου αυτοκρατορίας Μουγκάλ, που βρίσκεται στην παλιά πόλη και αποτελεί δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.
Ειδήσεις σήμερα:
Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 62χρονο που βίαζε και σκότωσε τη μητέρα του - «Την αγαπούσα» είπε στο δικαστήριο
Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
Τασκένδη, Σεπτέμβριος 1955: Κομμουνιστές εναντίον κομμουνιστών (α΄ μέρος)
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr