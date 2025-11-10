Έξι νεκροί από αμερικανικό πλήγμα κατά πλοίων που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά στον Ειρηνικό
Έξι νεκροί από αμερικανικό πλήγμα κατά πλοίων που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά στον Ειρηνικό

Ο Τραμπ δικαιολογεί τη δράση του αμερικανικού στρατού στο όνομα της εκστρατείας του εναντίον εγκληματικών συμμοριών που η κυβέρνησή του έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρατικές» οργανώσεις

Έξι νεκροί από αμερικανικό πλήγμα κατά πλοίων που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά στον Ειρηνικό
Νέο αμερικανικό πλήγμα εναντίον δύο πλεούμενων που φέρονται να εμπλεκόταν στη διακίνηση ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι άνθρωποι, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.

«Αυτά τα σκάφη ήταν γνωστό από τις υπηρεσίες μας ότι σχετίζονται με παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, μετέφεραν ναρκωτικά και διέρχονταν από μια γνωστή διαδρομή διακίνησης ναρκωτικών», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε ανάρτηση στο X συνοδευόμενη από βίντεο της επίθεσης.

Οι ΗΠΑ διεξάγουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου συχνές αεροπορικές επιδρομές στον Ειρηνικό και –κυρίως– στην Καραϊβική θάλασσα βάζοντας στο στόχαστρο ταχύπλοα τα οποία κατ’ αυτές ανήκουν σε διακινητές ναρκωτικών. Μετά το χθεσινό πλήγμα τουλάχιστον 76 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από αυτά τα αμερικανικά πλήγματα.

Ωστόσο η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία ότι τα σκάφη που βομβαρδίστηκαν μετέφεραν ναρκωτικά, και ξένοι ηγέτες, μέλη του Κογκρέσου, νομικοί εμπειρογνώμονες και μέλη οικογενειών των δολοφονηθέντων ζητούν αποδείξεις.

Ειδικοί αμφισβητούν το κατά πόσον είναι νόμιμες οι επιδρομές αυτές σε ξένα ή διεθνή χωρικά ύδατα, εναντίον υπόπτων που ούτε αναχαιτίστηκαν, ούτε ανακρίθηκαν. Ορισμένοι έχουν αποκαλέσει τις επιθέσεις αυτές «εξωδικαστικές δολοφονίες».

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, έχει χαρακτηρίσει «απαράδεκτες» αυτές τις αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον υπόπτων εμπόρων ναρκωτικών σε πλοία στα ανοικτά των ακτών της Νότιας Αμερικής σημειώνοντας ότι πρόκειται για παραβίαση του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δικαιολογεί τη δράση του αμερικανικού στρατού στο όνομα της εκστρατείας του εναντίον εγκληματικών συμμοριών που η κυβέρνησή του έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρατικές» οργανώσεις.

Κλείσιμο
Ο Τραμπ κατηγορεί ιδίως τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο πως είναι επικεφαλής καρτέλ των ναρκωτικών. Ο τελευταίος διαψεύδει τον ισχυρισμό και καταγγέλλει από την πλευρά του αμερικανική προσπάθεια αποσταθεροποίησης της κυβέρνησής του και ανατροπής του.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει οκτώ πολεμικά πλοία επιφανείας και πυρηνοκίνητο υποβρύχιο στην Καραϊβική και αεροσκάφη F-35 στο Πουέρτο Ρίκο, ενώ αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το μεγαλύτερο στον κόσμο, βρίσκεται στον Ατλαντικό και πλέει προς την περιοχή.

