Ρώσος εκατομμυριούχος των crypto σκοτώθηκε όταν η Lamborghini του ανετράπη και τυλίχθηκε στις φλόγες

Το ίδιο αυτοκίνητο είχε συνδεθεί και με περιστατικό πυροβολισμού τον περασμένο Σεπτέμβριο έξω από πολυτελές εστιατόριο στη Μόσχα, όταν άνδρας που το χρησιμοποιούσε τράβηξε όπλο και πυροβόλησε στον αέρα. Οτότε είχε παρουσιαστεί εθελοντικά στην αστυνομία, αρνούμενος κάθε ανάμειξη, και δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες.Ο 36χρονος είναι ο δεύτερος Ρώσος κρυπτοεπενδυτής που χάνει τη ζωή του τις τελευταίες εβδομάδες υπό τραγικές συνθήκες, γεγονός που έχει προκαλέσει αίσθηση στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.