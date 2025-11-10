Το Κρεμλίνο απορρίπτει τις φήμες για «σύννεφα» στις σχέσεις Πούτιν - Λαβρόφ
ΚΟΣΜΟΣ
Κρεμλίνο Σεργκέι Λαβρόφ Ντμίτρι Πεσκόφ

Το Κρεμλίνο απορρίπτει τις φήμες για «σύννεφα» στις σχέσεις Πούτιν - Λαβρόφ

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ απουσίαζε από μια μεγάλη συνάντηση στο Κρεμλίνο την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο Πούτιν επέλεξε άλλον για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της G20 στη Νότια Αφρική

Το Κρεμλίνο απορρίπτει τις φήμες για «σύννεφα» στις σχέσεις Πούτιν - Λαβρόφ
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Σεργκέι Λαβρόφ εργάζεται ενεργά ως υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο και πρότεινε ο κόσμος να αγνοεί τις εικασίες των δυτικών μέσων ενημέρωσης ότι ο υπουργός πιθανόν να έχει πέσει στη δυσμένεια του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο 75χρονος Λαβρόφ, απουσίαζε από μια μεγάλη συνάντηση στο Κρεμλίνο την περασμένη εβδομάδα στην οποία κανονικά θα παρευρισκόταν, ενώ ο Πούτιν επέλεξε κάποιον άλλον για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της G20 στη Νότια Αφρική αργότερα μέσα στο μήνα, ένας ρόλος τον οποίο στο παρελθόν κατείχε ο Λαβρόφ.

Το Κρεμλίνο απέρριψε την Παρασκευή τις εικασίες ότι ο Λαβρόφ έχει πέσει στη δυσμένεια του Πούτιν αφότου «πάγωσαν» οι προσπάθειες να διοργανωθεί σύνοδος κορυφής ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο και τον Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο μήνα.

Ειδήσεις σήμερα:

H κακοκαιρία χτύπησε Πρέβεζα και Βόνιτσα: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Από το μεσημέρι στην Αττική

«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου» - Με ορμητήριο ιερό ναό στις Τρεις Γέφυρες διακινούσε τα ναρκωτικά ο παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος

Οι αποφάσεις και οι υπολογισμοί Σαμαρά για νέο κόμμα και η αντίδραση της ΝΔ
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Howden Hellas αρωγός στην πρωτοβουλία του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Η Howden Hellas είχε την τιμή να είναι Χρυσός Χορηγός στο fundraising δείπνο που διοργάνωσε το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, ενισχύοντας το σπουδαίο έργο του Μουσείου για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ευαισθητοποίηση γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης