Νικολά Σαρκοζί: Να αποφυλακιστεί και να τεθεί υπό επιτήρηση ζήτησε ο εισαγγελέας
Νικολά Σαρκοζί: Να αποφυλακιστεί και να τεθεί υπό επιτήρηση ζήτησε ο εισαγγελέας
Ο Σαρκοζί έκανε λόγο για «πολύ σκληρή», «εξουθενωτική» παραμονή στη φυλακή - «Είναι ένας εφιάλτης» είπε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας.
Την αποφυλάκιση υπό δικαστική επιτήρηση του Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος βρίσκεται εδώ και 20 ημέρες στη φυλακή πρότεινε ο εισαγγελέας στο εφετείο του Παρισιού όπου εκδικάζεται η προσφυγή του πρώην προέδρου της Γαλλίας.
Σύμφωνα με το σκεπτικό του εισαγγελέα, Νταμιάν Μπρινέ, «η εξαιρετική σοβαρότητα των γεγονότων και η αυστηρότητα της ποινής δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη. Μόνο τα κριτήρια του άρθρου 144 (του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας) έχουν σημασία».
Όπως εξήγησε ο εισαγγελέας Νταμιάν Μπρινέ, οι κίνδυνοι να συνεννοηθεί με ενδεχόμενους συνεργούς ή να ασκήσει πίεση σε μάρτυρες «στηρίζουν το αίτημα να τεθεί (ο Σαρκοζί) υπό δικαστική επιτήρηση.
Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας καταδικάστηκε για την υπόθεση της χρηματοδότησης από το καθεστώς Καντάφι της Λιβύης της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007.
Ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος δήλωσε σήμερα κατά την εξέταση του αιτήματός του από το εφετείο πως η παραμονή του στη φυλακή είναι «πολύ σκληρή», «εξουθενωτική», «ένας εφιάλτης».
«Είναι σκληρή, πολύ σκληρή, είναι βεβαίως για κάθε κρατούμενο, και θα έλεγα μάλιστα πως είναι εξουθενωτική», δήλωσε προσθέτοντας ότι θέλει να αποτίσει φόρο τιμής στο σωφρονιστικό προσωπικό που «κατέστησε υποφερτό αυτό τον εφιάλτη» ενώ παρούσα ήταν η σύζυγός του Κάρλα Μπρούνι.
Όπως μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται περίπου στις 14:30 σήμερα το μεσημέρι
Carla Bruni-Sarkozy quitte le tribunal après l'audience de son mari, #nicolassarkozy
