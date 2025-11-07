«Ξεσπάθωσε» ο Ντε Νίρο κατά του Τραμπ: Με την εκλογή του Μαμντάνι ήρθε η ώρα να πάρουμε πίσω τη χώρα μας, να απελευθερωθούμε από αυτόν τον πρόεδρο
«Ξεσπάθωσε» ο Ντε Νίρο κατά του Τραμπ: Με την εκλογή του Μαμντάνι ήρθε η ώρα να πάρουμε πίσω τη χώρα μας, να απελευθερωθούμε από αυτόν τον πρόεδρο
«Νιώθω πραγματική αμηχανία, γνωρίζοντας ότι με εκπροσωπεί ένα τέτοιο άτομο» είπε για τον Τραμπ ο διάσημος ηθοποιός, που βρέθηκε στη Ρώμη και τιμήθηκε με την «Λύκαινα του Καπιτωλίου»
Ο διεθνούς φήμης Αμερικανός ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο έλαβε στη Ρώμη το γνωστότερο βραβείο του δήμου της ιταλικής πρωτεύουσας, την «Λύκαινα του Καπιτωλίου».
Η τελετή, με απόφαση του δημάρχου Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερα λιτό τρόπο, σε ένδειξη σεβασμού προς τον θάνατο του Οκτάι Στρόιτσι, του εργάτη ο οποίος την περασμένη Δευτέρα έχασε την ζωή του εξαιτίας της κατάρρευσης μέρους του «Πύργου των Κόμηδων».
Ο 82χρονος κινηματογραφικός αστέρας -ο οποίος είναι ιταλικής καταγωγής- αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην πρόσφατη νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι στις δημοτικές εκλογές της Νέας Υόρκης. Εξαπολύοντας... μύδρους κατά του Τραμπ, του οποίου είναι γνωστός πολέμιος, ο Ντε Νίρο... ξεσπάθωσε, εκτιμώντας ότι η εκλογή του Ζόχραν Μαμντάνι στη δημαρχία της Νέας Υόρκης ανοίγει τον δρόμο, για ν' απομακρυνθεί ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος από την εξουσία.
«Ο κόσμος άρχισε να κατανοεί πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Με την εκλογή του Μαμντάνι, ήρθε η στιγμή να πάρουμε πίσω την χώρα μας. Πρέπει να ελευθερωθούμε από τον τρομερό αυτό πρόεδρο διότι εγώ, ως Αμερικανός, νιώθω πραγματική αμηχανία, ξέροντας ότι με εκπροσωπεί ένα τέτοιο άτομο» δήλωσε χαρακτηριστικά.
«Η Ρώμη δεν είναι μια πόλη, είναι ένα ζωντανό έργο τέχνης. Κάθε δρόμος, κάθε πέτρα, κάθε έδεσμα διηγούνται μια ιστορία. Το ότι λαμβάνω μια αναγνώριση σε αυτή την πρωτεύουσα, η οποία πρόσφερε τόσα πολλά στον κόσμο και στον πολιτισμό, στον κινηματογράφο και στην ομορφιά, είναι πραγματικά συγκινητικό», δήλωσε επίσης ο Ντε Νίρο. «Η Ρώμη είναι κάπως σαν το Χόλιγουντ, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μοναδική» πρόσθεσε.
Η τελετή, με απόφαση του δημάρχου Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερα λιτό τρόπο, σε ένδειξη σεβασμού προς τον θάνατο του Οκτάι Στρόιτσι, του εργάτη ο οποίος την περασμένη Δευτέρα έχασε την ζωή του εξαιτίας της κατάρρευσης μέρους του «Πύργου των Κόμηδων».
Ο 82χρονος κινηματογραφικός αστέρας -ο οποίος είναι ιταλικής καταγωγής- αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην πρόσφατη νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι στις δημοτικές εκλογές της Νέας Υόρκης. Εξαπολύοντας... μύδρους κατά του Τραμπ, του οποίου είναι γνωστός πολέμιος, ο Ντε Νίρο... ξεσπάθωσε, εκτιμώντας ότι η εκλογή του Ζόχραν Μαμντάνι στη δημαρχία της Νέας Υόρκης ανοίγει τον δρόμο, για ν' απομακρυνθεί ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος από την εξουσία.
«Ο κόσμος άρχισε να κατανοεί πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Με την εκλογή του Μαμντάνι, ήρθε η στιγμή να πάρουμε πίσω την χώρα μας. Πρέπει να ελευθερωθούμε από τον τρομερό αυτό πρόεδρο διότι εγώ, ως Αμερικανός, νιώθω πραγματική αμηχανία, ξέροντας ότι με εκπροσωπεί ένα τέτοιο άτομο» δήλωσε χαρακτηριστικά.
🎗️Il Sindaco, Roberto Gualtieri, ha conferito a Robert De Niro la #LupaCapitolina, massima onorificenza della città. Il riconoscimento è stato attribuito per il valore culturale e artistico di una carriera che ha segnato la storia del #cinema mondiale.— Roma (@Roma) November 6, 2025
Info 👉… pic.twitter.com/wLAMjuQr43
«Η Ρώμη δεν είναι μια πόλη, είναι ένα ζωντανό έργο τέχνης. Κάθε δρόμος, κάθε πέτρα, κάθε έδεσμα διηγούνται μια ιστορία. Το ότι λαμβάνω μια αναγνώριση σε αυτή την πρωτεύουσα, η οποία πρόσφερε τόσα πολλά στον κόσμο και στον πολιτισμό, στον κινηματογράφο και στην ομορφιά, είναι πραγματικά συγκινητικό», δήλωσε επίσης ο Ντε Νίρο. «Η Ρώμη είναι κάπως σαν το Χόλιγουντ, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μοναδική» πρόσθεσε.
Ειδήσεις σήμερα:
Θρίλερ στα Σκούρτα Βοιωτίας: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και με χειροπέδες μέσα σε αυτοκίνητο
Το NBA Europe έρχεται στην Ελλάδα: Μία ομάδα από την Αθήνα στις 12 μόνιμες της διοργάνωσης που «ταράζει τα νερά» του ευρωπαϊκού μπάσκετ
Κοζάνη: Πέθανε η 42χρονη Δέσποινα Τατιγιάννη που πάλεψε για χρόνια με τη νευρική ανορεξία και την αναπνευστική ανεπάρκεια
Θρίλερ στα Σκούρτα Βοιωτίας: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και με χειροπέδες μέσα σε αυτοκίνητο
Το NBA Europe έρχεται στην Ελλάδα: Μία ομάδα από την Αθήνα στις 12 μόνιμες της διοργάνωσης που «ταράζει τα νερά» του ευρωπαϊκού μπάσκετ
Κοζάνη: Πέθανε η 42χρονη Δέσποινα Τατιγιάννη που πάλεψε για χρόνια με τη νευρική ανορεξία και την αναπνευστική ανεπάρκεια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα