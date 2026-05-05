Τρεις άνθρωποι θα απομακρυνθούν από το κρουαζιερόπλοιο όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα χανταϊού, θα μεταφερθούν στην Ολλανδία για νοσηλεία
Πρόκειται για δύο ασθενείς κι έναν επιβαίνοντα που ήρθε σε επαφή με κρούσμα, οι οποίοι θα απομακρυνθούν μέσω του Πράσινου Ακρωτηρίου, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του ΠΟΥ

Δύο ασθενείς, μέλη του πληρώματος, καθώς και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες, μέσω του Πράσινου Ακρωτηρίου, από το κρουαζιερόπλοιο όπου έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα χανταϊού, ανακοίνωσε η Αν Λίντστραντ, η εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) σε αυτή τη νησιωτική χώρα της Αφρικής.

Μετά την αποβίβαση τους στο λιμάνι της πρωτεύουσας Πράια, το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius θα αποπλεύσει στη συνέχεια με προορισμό τα Κανάρια Νησιά ή την Ολλανδία. Οι δύο ασθενείς και η επαφή τους θα μεταφερθούν με ασθενοφόρο στο αεροδρόμιο της πόλης και από εκεί θα φύγουν από το νησί με αεροπλάνο.


Σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ANP, που επικαλείται το υπουργείο Εξωτερικών, οι τρεις άνθρωποι θα μεταφερθούν στην Ολλανδία για νοσηλεία. Ο ένας από αυτούς είναι Ολλανδός πολίτης.

«Αυτό που ξέρουμε τώρα είναι ότι το πλοίο θα μπορέσει να αναχωρήσει κάποια στιγμή τη νύχτα (της Τρίτης προς την Τετάρτη), αφού ολοκληρωθεί η εκκένωση», πρόσθεσε η Λίντστραντ.


Παραμένει αρόδο, δεν του επιτρέπεται να αγκυροβολήσει

Το MV Hondius είχε ξεκινήσει από την Ουσουάια της Αργεντινής με προορισμό το αρχιπέλαγος του Πράσινου Ακρωτηρίου. Στο πλοίο επιβαίνουν 88 επιβάτες και 59 μέλη πληρώματος. Από την Κυριακή παραμένει αρόδο στα ανοιχτά της Πράια, καθώς δεν του επιτράπηκε να αγκυροβολήσει.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι τρεις άνθρωποι πέθαναν στο κρουαζιερόπλοιο, πιθανότατα από χανταϊό, έναν ιό που προκαλεί οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια.

