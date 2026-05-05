Μην μας συγκρίνετε με τη Ρωσία και την Κίνα, ζητά από τη Φον ντερ Λάιεν ο Ιμάμογλου
Προέτρεψε την ΕΕ να ασχοληθεί περισσότερο με την τουρκική ιστορία και να σταματήσει να βλέπει τη χώρα «μέσα από το πρίσμα του φόβου και των κλισέ»
Ο φυλακισμένος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμαμόγλου, προειδοποίησε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να μην παρομοιάζει την Τουρκία με τη Ρωσία και την Κίνα.
«Το να τοποθετεί κανείς την Τουρκία στο ίδιο επίπεδο με τη Ρωσία και την Κίνα έρχεται σε αντίθεση με τις ίδιες τις γεωπολιτικές πραγματικότητες και τα στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ», έγραψε ο Ιμαμόγλου σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε την Τρίτη στο Politico.
Παραδέχεται ακόμη ότι η τουρκική κυβέρνηση «υπονομεύει το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα», ενώ κατηγορεί την ΕΕ ότι ταλαντεύεται «μεταξύ αρχών και συμφερόντων στις σχέσεις της με την Τουρκία, ανίκανη να διατυπώσει ένα στρατηγικό όραμα».
Ακόμη, προέτρεψε την Ένωση να ασχοληθεί περισσότερο με την τουρκική ιστορία και τις κοινωνικές πραγματικότητες και να «σταματήσει να βλέπει την Τουρκία μέσα από το πρίσμα του φόβου, των κλισέ και των κοντόφθαλμων πολιτικών υπολογισμών».
Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης απαντά σε πρόσφατη δήλωση της Φον ντερ Λάιεν ότι «πρέπει να ολοκληρώσουμε με επιτυχία την ευρωπαϊκή ήπειρο, ώστε να μην πέσει υπό ρωσική, τουρκική ή κινεζική επιρροή».
Ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, επέκρινε τις δηλώσεις της προέδρου της Επιτροπής. Υπερασπίστηκε την Τουρκία ως «βασικό σύμμαχο του ΝΑΤΟ» και «βασικό εταίρο σε θέματα μετανάστευσης».
Ο Ιμάμογλου, βασικός πολιτικός αντίπαλος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δεν έχει εγκαταλείψει την ελπίδα για την ένταξη της χώρας του στην ΕΕ, αν και θεωρεί και τις δύο πλευρές υπεύθυνες για τη μακροχρόνια καθυστέρηση της διαδικασίας.
